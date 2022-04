La Corea conferma la data di uscita e il cast per il nuovo remake di Netflix

Netflix sta rifacendo la sua serie di successo Money Heist in Corea, con la recente conferma sia della data di uscita in streaming internazionale che del cast.

Non ci sono dubbi, gli spagnoli Rapina di denaro è uno degli spettacoli originali più popolari in streaming su Netflix.

Quindi, non sorprende che le società di produzione di tutto il mondo guardino alla serie di successo e bramino il suo successo globale.

La buona notizia per i fan di K-dramas e del franchise di Money Heist è che la serie sta ricevendo un remake in Corea, con Netflix che ha recentemente confermato la data di uscita dell’adattamento sudcoreano.

Money Heist sta subendo un restyling sudcoreano

Nel giugno 2020, due mesi dopo la prima stagione di Money Heist 4 su Netflix, Naver News ha riferito che la serie avrebbe ricevuto un remake sudcoreano con BH Entertainment.

Nello stesso anno, Naver News ha aggiunto che il nuovo adattamento aveva ricevuto il via libera da Netflix, con Kim Hong-sun come regista e Ryu Yong-jae come sceneggiatore. L’articolo riportava anche che la serie aveva un titolo temporaneo di “House of Paper”.

Riscatto della prigione | Rimorchio ufficiale | scoperta+

La nuova versione dovrebbe seguire la trama della serie originale, con modifiche culturali e linguistiche apportate per adattarsi meglio all’ambientazione coreana.

“La versione coreana di ‘House of Paper’ è destinata a rappresentare il processo di un geniale stratega e ladri con personalità e abilità diverse in una rapina di ostaggi senza precedenti contro variabili straordinarie ambientata nella penisola coreana”. – Notizie Naver.

Tuttavia, il 18 gennaio 2021, Netflix ha condiviso il primo trailer di anteprima della serie, confermando che il titolo era “Money Heist: Korea – Joint Economic Area”.

Money Heist: rilascio in Corea data finalmente confermata

Il 29 aprile, Netflix ha condiviso un nuovo teaser per Money Heist: Korea, in cui è stato confermato che la data di uscita in streaming internazionale era stata fissata per il 24 giugno 2022.

Come confermato da Naver News, Money Heist: Korea – Joint Economic Area sarà composto da 12 episodi individuali, il cui lancio è previsto per il 24 giugno.

Le riprese della serie sono iniziate a Seoul, in Corea del Sud, nell’estate del 2021, con la produzione notevolmente ostacolata dalle linee guida sulla quarantena per la pandemia di COVID-19 nel paese.

È interessante notare che Alex Pina, il creatore dell’originale Money Heist, ha affermato che la prospettiva di ricreare la serie in Corea del Sud lo eccita davvero.

“Negli ultimi anni i contenuti coreani hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo oltre i confini, proprio come ‘House of Paper’, per la sua composizione e cultura uniche.” Di lato, ero affascinato dal potenziale della versione coreana di ‘House of Paper'”. – Alex Pina, tramite Naver News.

Chi è stato scelto per il remake coreano di Netflix?

Il 30 marzo 2021, Netflix ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale sulla prossima versione coreana di Money Heist, confermando il cast principale. I seguenti attori e attrici comporranno la famigerata “Gang” della serie originale:

Yoo Ji-tae come Professore

Jeon Jong-seo nel ruolo di Tokyo

Park Hae-soo come Berlino

Lee Won-jong come Mosca

Kim Ji-hun nel ruolo di Denver

Jang Yoon-ju nel ruolo di Nairobi

Lee Hyun-woo nel ruolo di Rio

Kim Ji-hun nel ruolo di Helsinki

Lee Kyu-ho nel ruolo di Oslo

Kim Yun-jin e Kim Sung-oh appariranno come membri della Task Force, con Park Myung-hoon e Lee Joo-bin come due degli ostaggi.

Altri membri del cast rivelati includono Lim Ji-yeon, Lim Hyeong-guk e Lee Si-woo, ma i personaggi associati non sono stati confermati.

Impossibile caricare questo contenuto

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Moon Knight Episode 5 ha una scena post-crediti?