La connessione “Enola Holmes” tra Henry Cavill e la fidanzata Natalie Viscuso

Henry Cavill ne ha ricavato di più Enola Holmes che denaro e fama. L’attore britannico si è trasferito negli Stati Uniti per eccellere nella sua carriera professionale. E mentre si è dimostrato straordinario nei film, non sapeva che avrebbe illuminato anche la sua vita privata. Il Superuomo l’attore è anche uno degli uomini più belli del mondo, con un seguito di fan sia da uomini che da donne.

Ha avuto la sua parte di uscire con alcune delle donne più belle e talentuose. Tuttavia, il primo non ha condiviso molto della sua vita di appuntamenti fino a poco tempo. Cavill ha spezzato molti cuori quando ha annunciato di avere una relazione con la sua amata. Ma la storia di come si sono incontrati è piuttosto interessante.

Come Henry Cavill ha incontrato la sua ragazza Natalie Viscuso

Cavill è apparso sui social media nell’aprile 2021 per annunciare di essere stato rapito dalla sua ragazza Natalie, definendola brillante e bella nel post, il che è probabilmente vero. Si è laureata all’Università della California e ha continuato a diventare la Vicepresidente dello studio televisivo e digitale di Legendary Pictures. Ma il modo in cui si sono conosciuti è stato grazie a entrambe le loro carriere.

Cavill ha interpretato il ruolo di Sherlock Holmes nel film Enola Holmes, al fianco di Millie Bobby Brown. Anche il film di cui presto verrà rilasciato il sequel è stato realizzato da Legendary Pictures. Quindi i piccioncini probabilmente si sono incontrati sui set di questo film thriller periodico nel 2018-2019. Con Cavill che fa parte del cast e Natalie che fa parte della compagnia.

La coppia è ancora felicemente in una relazione poiché vengono avvistati occasionalmente. Infatti, quando ha annunciato la relazione tramite il suo Instagram, l’attore era piuttosto sulla difensiva e ha applaudito ai fan che hanno preso in giro Viscuso. “Se non riesci a convincerti ad essere felice con me, allora almeno cerca di renderti orgoglioso e di essere la versione migliore di te stesso,” ha scritto un sconvolto Cavill nel post.

LEGGI ANCHE: Chi è Natalie Viscuso? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fidanzata di Henry Cavill

Il Tudor l’attore era stato precedentemente fidanzato con Ellen Whittaker, ma non ha funzionato. Da allora, ha frequentato Teoria del Big Bang l’attrice Kelly Cuoco, e Haywire l’attrice Gina Carano, seguito dal suo desiderio insoddisfatto di uscire con la cantante Shakira. Resta da vedere come procede la relazione tra Henry e Natalie.

Come ti piace la coppia insieme?

Il post La connessione di “Enola Holmes” tra Henry Cavill e la fidanzata Natalie Viscuso è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.