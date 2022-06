La commedia va bene per i bambini?

È quasi il fine settimana, il che significa che molti genitori e famiglie cercheranno un nuovo film divertente da guardare insieme. Questo venerdì, 24 giugno, Netflix distribuirà la commedia d’azione di Woody Harrelson e Kevin Hart L’uomo di Toronto.

Considerando che Hart è noto per la sua commedia per adulti e Harrelson ha recitato in molti film con classificazione R, è comprensibile che i genitori vogliano controllare il contenuto e la valutazione della maturità per questa commedia sciocca.

Fortunatamente, i genitori sono fortunati, come L’uomo di Toronto è piuttosto banale rispetto ad alcuni dei precedenti lavori di Hart e Harrelson ed è classificato solo PG-13. Di seguito, abbiamo fornito maggiori dettagli sulla valutazione del film e sul ragionamento alla base, in modo che i genitori possano sentirsi più sicuri di ciò che potrebbero guardare gli spettatori più giovani.

Guida per genitori e classificazione per età di The Man from Toronto

L’uomo di Toronto è classificato PG-13. Secondo il sito ufficiale di classificazione dei film MPAA, i film PG-13 potrebbero contenere contenuti inappropriati per i bambini di età inferiore ai 13 anni. I genitori sono invitati a essere cauti.

Nel caso di questo film d’azione e avventura con Kevin Hart e Woody Harrelson, il punteggio PG-13 è dovuto alla violenza, al linguaggio forte e al materiale suggestivo. Dopo aver visto il film, posso dire che la valutazione è per lo più legata alla violenza, poiché ci sono pistole, combattimenti e intense sequenze d’azione in tutto il film.

Se tu e la tua famiglia avete guardato insieme altri film PG-13 di Kevin Hart, ad esempio Percorrere, Intelligenza Centrale, Scuola seraleo anche il live-action Jumanji film, quindi L’uomo di Toronto dovrebbe essere adatto a te e ai tuoi bambini, dato che non c’è nulla di eccessivamente gratuito nel film.

Non c’è nemmeno contenuto sessuale in questo film, anche se, come accennato in precedenza, ci sono alcune battute suggestive relative a Teddy (Hart) e sua moglie, Lori (Jasmine Mathews), ma è molto mite.

L’uomo di Toronto uscirà venerdì 24 giugno solo su Netflix.