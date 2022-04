La commedia romantica gay che meritiamo nel 2022

Incontra Netflix Fermacuori, la tua nuova ossessione La nuova serie, basata sul pluripremiato webcomic e graphic novel di Alice Oseman, segue alcuni mesi formativi nella vita di un gruppo di studenti nel Kent, nel sud dell’Inghilterra e racconta gli alti e bassi delle amicizie, in primo luogo amore, coming out e salute mentale.

Lasciatemelo dire subito: no, non ha molte cose in comune con Educazione sessuale, tranne per il fatto che racconta una storia realistica che è accuratamente rappresentativa della popolazione odierna. Qualsiasi storia adolescenziale è destinata a riguardare la scoperta di sé e la crescita, e Fermacuori lo fa in un modo meno rumoroso e drammatico, più introspettivo, ma non meno colorato. L’atmosfera è completamente diversa, e mentre adoro Educazione sessualedevo dire che preferisco la commedia più tranquilla di Fermacuori perché è più realistico e più facile relazionarsi.

La serie rimane fedele al suo materiale originale estremamente popolare, poiché See-Saw Production ha fortunatamente affidato la creazione e la scrittura dello spettacolo alla multi-talentuosa Alice Oseman. I fan della graphic novel si rallegreranno nel vedere quasi tutte le loro scene preferite tradotte perfettamente sullo schermo con pochissime modifiche.

Come profetizzato dal titolo, la serie vi farà smettere di battere più volte il cuore nel petto a causa delle troppe emozioni. Sicuramente si scioglierà e si scioglierà quando incontreremo Charlie Spring (Joe Locke), ragazzo gay residente alla Truham High School, e il suo gruppo di amici nerd. Charlie è timido, un introverso che ama la musica, la matematica e i sogni ad occhi aperti. La cosa affascinante di lui è la dicotomia di come ha perennemente paura di occupare spazio nel mondo e si scuserebbe per esistere eppure è un batterista professionista, uno degli strumenti più rumorosi. L’anno 10 vedrà Charlie essere costretto a lasciare la sua zona di comfort e la leale protezione dei suoi amici.

Recensione di Heartstopper

La serie controlla tutte le scatole per ogni inevitabile rito di passaggio di una commedia romantica, a partire da un adorabile incontro carino. Entra Nicholas Nelson (Kit Connor). Ragazzo popolare, star della squadra di rugby e innamorato a tutto tondo. Un anno più grande di Charlie, si scalda subito con lui. Charlie sente che le scintille volano a prima vista, incoraggiato solo dalla gentilezza che Nick gli mostra ogni giorno. A sua volta, Nick è immediatamente disorientato e incuriosito da Charlie e si apre immediatamente con lui.

La loro chimica è innegabile, ed è evidente nell’eccitazione genuina sul viso di Nick ogni volta che lancia un’occhiata a Charlie, e nello sguardo adorante di Charlie; è chiaro nel supercut di “ciao” che si scambiano ogni mattina, appiccicati in faccia come se si meravigliassero dell’esistenza l’uno dell’altro nel mondo. Una differenza così netta e immediata con il modo in cui Ben (Sebastian Croft), il fidanzato segreto di Charlie e una bandiera rossa ambulante, lo tratta.

In effetti, abbiamo una sorta di proverbiale damigella in difficoltà quando Nick salva la situazione spingendo fisicamente Ben fuori da Charlie in una stanza buia, perché Ben non ascoltava il ripetuto “no” di Charlie. Da quel momento, Nick diventa protettivo e immensamente solidale, forse per compensare tutto il male che sa che Charlie ha incontrato. Tuttavia, non ci facciamo mai ingannare dal fatto che questa sia l’unica ragione per cui trascorrono così tanto tempo insieme o scrivono messaggi giorno e notte, perché è chiaro che a Nick piace davvero la compagnia di Charlie. Con lui si sente libero, non vincolato dalle aspettative dei suoi amici su ciò che dovrebbe sempre essere o fare o dire.

Man mano che la loro amicizia si sviluppa, crescono anche i loro sentimenti. Nonostante sappia (supponendo?) che Nick sia etero, Charlie è confuso da quelli che secondo lui sono segnali contrastanti. La completa mancanza di mascolinità tossica di Nick significa che è così amichevole che rasenta il flirt. Per noi è chiaro che Nick è semplicemente genuino. All’inizio, non significa nulla con i suoi continui tocchi, sorrisi e messaggi, semplicemente perché non sa che potrebbe significare qualcosa con questo. L’eteronormatività gli ha insegnato che amare Charlie in un modo diverso dall’amichevole non è nemmeno un’opzione che ha. Ma c’è questo sguardo di perenne sorpresa sul viso di Nick ogni volta che guarda Charlie fare qualcosa, come se stesse scoprendo un nuovo universo. È chiaro che sente un richiamo verso l’altro ragazzo, ma non sa cosa farne.

Nonostante lo scetticismo dei suoi amici e i ripetuti avvertimenti, Charlie si convince che a Nick potrebbe piacergli di nuovo. Nick precipita rapidamente in quello che lui chiama “un panico gay”: vuole prendere la mano di Charlie, abbracciarlo per più del tempo accettabile per gli abbracci dei fratelli… quindi fa quello che fanno i millennial. Si rivolge a Internet per avere risposte. Risponde a quiz online, come se quei test generici potessero dargli una risposta magica (lol) diretta alle questioni più intime. È sbalordito da alcune domande ed è sopraffatto dalla lettura di molte cose orribili che accadono ai gay. In fondo, sa cosa vuole, altrimenti non lo esaminerebbe in modo così ossessivo, ma Charlie è l’unica persona apertamente gay che abbia mai conosciuto, e i suoi amici di rugby sono ben lontani dall’accettare. È solo quando assiste al momento cinematografico di Tara (Corinna Brown) e Darcy (Kizzy Edgell) che si baciano senza scusarsi a una festa con luci technicolor, che considera sinceramente la possibilità per se stesso.

Dopo le sequenze di musica ad alto volume alla festa, Nick e Charlie trovano una stanza tranquilla e fanno l’inevitabile primo passo e si scambiano un bacio. La scena è quasi insopportabilmente bella nel suo significato. Ovviamente, viene interrotto dall’eteronormatività (leggi: gli atleti che richiedono l’attenzione di Nick) e Nick scappa, spaventato e confuso, ma sempre con l’intenzione di tornare da Charlie dopo aver avuto a che fare con i suoi amici. L’errore di comunicazione è chiaro per noi, ma non per il povero Charlie, che probabilmente passa la notte a odiarsi per aver spinto Nick troppo oltre. Ma il giorno dopo, Nick si presenta a casa di Charlie sotto la pioggia, bagnato fradicio, come il drammatico interesse amoroso in un film degli anni ’80. Entrambi si scusano e fanno ciò che alla fine diventa la chiave della loro relazione: ne parlano.

Il resto della stagione è ugualmente accattivante, con Nick che fa ricerche sulla bisessualità e Charlie che impara ad accettare l’amore e loro due si imbarcano in una relazione progressivamente meno segreta. Ci sono alti e bassi e i problemi non scompaiono dall’oggi al domani solo perché il loro amore non è corrisposto. La salute mentale non è uno scherzo e le questioni sociali non vengono magicamente nascoste sotto un tappeto, ma per la maggior parte, Charlie e Nick hanno l’un l’altro, i loro amici e le cose vanno bene. L’ultima scena della serie è oltre che deliziosa nel suo romanticismo e nella pura gioia di essere vivo e in compagnia di qualcuno che ami.

Mentre la coppia principale ottiene la maggior parte del tempo sullo schermo, lo spettacolo offre varietà e diversità attraverso varie trame b, come Elle (Yasmin Finney) che cerca di fare amicizia nella sua nuova scuola per sole ragazze, Tao (William Gao) che si riadatta all’assenza di Elle , e la loro storia d’amore in erba, adorabile quanto quella di Nick e Charlie. Altrettanto accattivante è la trama di Tara e Darcy che navigano come una coppia lesbica in una scuola femminile, che forse meritava più tempo per essere ulteriormente sviluppata. Si spera che ciò accada se la serie viene rinnovata e otteniamo più stagioni, dal momento che il materiale originale continua oltre la storia raccontata in questi otto episodi. (#RenewHeartstopper, chiunque?)

Fermacuori è un capolavoro. È esattamente il tipo di storia con una rappresentazione del mondo reale che vorrei fosse accessibile a me quando ero al liceo. Indipendentemente dal fatto che ti trovi o meno nelle gioie e nelle lotte dei personaggi, la maggior parte dei millennial può relazionarsi con l’essere giovani e innamorati, ricordare un momento della vita in cui ogni parola o gesto deve essere sovraanalizzato, in cui ogni post e testo sui social media messaggio (o la mancanza di esso) sembra la fine del mondo. Per essere lì per tuo fratello nel momento del bisogno. A voler proteggere il tuo amico perché hai paura che si faccia male. Per trovare un nuovo, inaspettato cameratismo con nuovi amici.

Al suo interno, Fermacuori è una storia sull’amore e le sue forme meravigliose, sfaccettate e colorate, e sulla sfida a te stesso mentre lo navighi.