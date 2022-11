La commedia poliziesca indonesiana “The Big 4” in arrivo su Netflix a dicembre 2022

Un film indonesiano incredibilmente divertente, esilarante e pieno di azione è in arrivo su Netflix a dicembre 2022, The Big 4. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere su I Grandi 4inclusa la trama, il cast, il trailer e la data di uscita di Netflix.

I Grandi 4 è un’imminente serie comica poliziesca originale Netflix indonesiana, scritta, diretta e prodotta da Timo Tjahjanto. Al rilascio, I Grandi 4 è solo il secondo film originale indonesiano ad essere distribuito su Netflix nel 2022.

Quando è I Grandi 4 Data di uscita di Netflix?

Possiamo confermarlo con il rilascio del trailer che I Grandi 4 sta arrivando su Netflix Giovedì 15 dicembre 2022.

Qual è la trama di I Grandi 4?

La sinossi è stata presa da IMDb Pro:

Un detective da manuale indaga sulla morte di suo padre e segue un indizio su una remota isola tropicale, solo per scoprire la sua vera identità come leader di un gruppo di assassini. Ora braccata dai suoi nemici, deve allearsi con i criminali che suo padre aveva addestrato: quattro assassini in pensione e sfortunati che non vedono l’ora di rimettersi in gioco.

Chi sono i membri del cast di I Grandi 4?

I seguenti attori sono stati confermati per recitare in The Big 4, tuttavia, i nomi dei ruoli non sono stati rivelati;

Abimana Aryasatya

Putri Marino

Lutesh

Arie Kriting

Kristo Immanuel

Martino Lio

Michele Tahalea

Ho Michael

Budi Ros

Quando e dove era I Grandi 4 filmato?

Le riprese principali sono iniziate per I Grandi 4 è iniziato il 23 novembre 2021 e si è concluso il 16 febbraio 2022.

Le riprese si sono svolte a Bali, in Indonesia.

Qual è la durata del film?

Ne abbiamo la conferma I Grandi 4 ha un’autonomia di 141 minuti.

