La commedia Netflix di Jamie Foxx ‘Day Shift’: in arrivo ad agosto 2022 e quello che sappiamo finora

Uno dei tanti film emozionanti in arrivo su Netflix quest’estate è la commedia sulla caccia ai vampiri Turno diurno, con Jamie Foxx. Avendo recitato in precedenza in Project Power, Papà smettila di mettermi in imbarazzoe il film di fantascienza in uscita They Cloned Tyrone, Foxx sta diventando una star fissa su Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo Turno diurnoche arriverà su Netflix nell’agosto 2022.

di Netflix Turno diurno sarà diretto dal regista esordiente JJ Perry, che ha lavorato come regista della seconda unità e coordinatore degli stunt per film come Fast and Furious 9, Il destino del furioso, iniettato di sangue, e il John Wick film. Il progetto sarà prodotto da Chad Stahelski e Jason Spitz per 87Eleven Entertainment e Shaun Redick (BlackKklansman) e Yvette Yates Redick (Dannoso) di Impossible Dream Entertainment.

Tyler Tice ha scritto la sceneggiatura originale, che è stata rivista dalla sceneggiatrice Shay Hatten (di Zack Snyder L’esercito dei morti, John Wick film). Tice ha vinto il Gran Premio della Slamdance Writing Competition per la sceneggiatura ed è stata scoperta dai Redicks che hanno assunto JJ Perry per la regia.

A cosa serve la data di uscita Turno diurno?

Con l’uscita del trailer ufficiale, possiamo confermarlo Turno diurno arriva su Netflix su Venerdì 12 agosto 2022.

Qual è la trama? Turno diurno?

Non si sa molto sulla trama di Netflix Turno diurnoma abbiamo una logline ed è la seguente:

“Jamie Foxx interpreta un papà operaio che lavora sodo che vuole solo dare una bella vita alla sua arguta figlia di 8 anni, ma il suo banale lavoro di pulizia della piscina nella San Fernando Valley è una copertura per la sua vera fonte di reddito, cacciare e uccidere vampiri.

Il produttore Shaun Redick ha condiviso la sua eccitazione per il lavoro Turno diurno:

“Day Shift è un’avventura da brivido da batticuore con azione, pericolo e commedia radicata mescolati a una profonda mitologia, gli ingredienti chiave per il miglior tempo in assoluto che puoi passare guardando un film. Non potremmo essere più entusiasti di produrre questo film su Netflix con Jamie Foxx nel ruolo di protagonista!

Chi è coinvolto Turno diurno?

Jamie Foxx, che è anche produttore esecutivo del progetto, interpreterà il ruolo del papà operaio che dà la caccia ai vampiri. Foxx è noto per i suoi ruoli in molti progetti, tra cui Ray, Collateral, Django Unchained e altro ancora. Ha vinto un Oscar per la migliore interpretazione di un attore protagonista nel 2004 per il ruolo di Ray Charles in Ray.

Netflix ha annunciato il cast dell’ensemble per Turno diurno nel loro comunicato stampa del 1° aprile, e per fortuna non è un pesce d’aprile. Aggiunti al cast sono;

Dave Franco – L’artista del disastro, Il noleggio

Natasha Liu Bordizzo – I guardoni, la società

Oliver Masucci – Dark, Enfant Terrible

Steve Howey – Senza vergogna

CS Lee – Dexter, Nora dal Queens

Qual è lo stato di produzione? Turno diurno?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 13/07/2021)

Secondo le nostre fonti, le riprese sono iniziate il 21 giugno e al momento di questo aggiornamento sono in corso da alcune settimane. Gli attori Jamie Foxx e Dave Franco sono stati avvistati nel personaggio e in costume durante le riprese sul set.

L’Instagram di JJ Perry è stato un’ottima fonte di immagini di imbrogli dietro le quinte. Ecco alcuni dei nostri preferiti:

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Turno diurno su Netflix? Facci sapere nei commenti qui sotto!