La collezione Crazy Car di Arnold Schwarzenegger è quasi uguale al suo enorme patrimonio netto di nove cifre

Arnold Schwarzenegger ha una collezione di auto che parla del suo stile di vita sontuoso. Il bodybuilder diventato attore è uno degli eroi più pagati di Hollywood. Ha ottenuto il suo ruolo di svolta come T-800 nel Terminatore franchise dove interpreta un semi-robot. Si scopre che l’attore ama anche le meraviglie meccaniche nella vita reale.

L’attore austriaco è emigrato con un sogno americano, finendo come governatore della California. Nel 2022, il suo patrimonio netto stimato era di $ 450 milioni e la sua passione per le auto è cresciuta solo con le tasche. Ora vanta più di nove auto di lusso, comprese quelle personalizzate. Da Porsche a Hummer, ecco l’elenco.

La collezione di auto di lusso di Arnold Schwarzenegger

Arnold è senza dubbio una delle celebrità di maggior successo in America ed è anche molto apprezzato nel mondo. Oltre alla palestra, ha una grande passione per le auto di lusso, con una collezione composta da un mix di stili classici e moderni. Anche la sua collezione segue uno schema, però. L’Hummer H1 in stile militare, l’Unimog Mercedes-Benz, l’Hummer H1 Slant Back e l’ex-militare Dodge M37 sono i suoi modelli in stile militare.

Tra i classici ci sono la sua Excalibur e Cadillac Eldorado Biarritz e i design moderni e fantasiosi includono la sua Porsche Turbo, un’Audi R8 personalizzata, la Bentley Continental GT SuperSports Convertible e la Mercedes-Benz SLS AMG Roadster. L’aggiunta di una varietà elettrica è la sua Tesla Roadster.

Sebbene abbia due Hummer, H1 e H2, non sono i modelli più alfa della sua collezione, ma quello che forse prende la torta è il suo M47 Patton Tank. È davvero una macchina perfettamente funzionante per l’uso personale dell’uomo muscoloso. Gli ultimi della sua collezione sono Kreisel Electric e Bentley Arnage. Nonostante abbia ormai 75 anni, l’attore austriaco americano è tutt’altro che finito con la sua collezione di auto costose.

LEGGI ANCHE: La morte della madre di Kanye West ha portato Arnold Schwarzenegger a fare un passo mentre il governatore della California ha firmato la “legge Donda West” nel 2009 per prevenire ulteriori sventure

Si dice che la star apparirà successivamente nella serie televisiva Uta, insieme all’amico di lunga data Jamie Curtis Lee, che si dice sia basato sul loro vecchio film Bugie vere, che è stato un grande successo. Forse, se Uta segue lo stesso destino, vedremo più aggiunte alla collezione di auto in futuro.

Cosa ne pensi della collezione di auto di Schwarzenegger? Commenta i tuoi pensieri.

Il post La raccolta di auto pazze di Arnold Schwarzenegger è quasi uguale al suo enorme patrimonio netto a nove cifre è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.