La chiamata è un cruento dramma poliziesco che vorresti dare un’occhiata subito. Dove puoi trasmetterlo in streaming? È La chiamata su Netflix?

Fan di Grande Cielo e Piccole grandi bugie vorrà controllare La chiamata. È un’altra serie del talentuoso David E. Kelley ed è basata su una serie di libri di DA Mishani.

La serie segue il detective Avraham Avraham (no, non è un errore di battitura). È un uomo spirituale pieno di empatia per le sue vittime. Questo è lontano dal tipo di detective a cui siamo abituati, che di solito è un uomo di mezza età alle prese con un problema con l’alcol e almeno un’ex moglie e di solito un figlio separato.

Il problema per Avi è che l’ultimo caso lo appesantisce. Lo sta facendo mettere in discussione la sua stessa umanità e avrà bisogno di tutti dalla sua parte se vuole superarlo.

Ti consigliamo di sapere dove puoi trasmettere in streaming la nuova serie. Tutti gli otto episodi sono ora disponibili per la visione, ma su quale piattaforma di streaming si trovano quegli episodi?

La chiamata è su Netflix?

Puoi trasmettere in streaming la nuova serie di David E. Kelley su Netflix? Ci sono delle brutte notizie. Questo non è uno spettacolo Netflix.

La serie è disponibile su Peacock. Essendo una serie originale di Peacock, è altamente improbabile che la vedremo arrivare su Netflix. Qualcosa dovrebbe accadere a Netflix o Peacock affinché le due piattaforme si uniscano ai loro contenuti. Mentre Peacock è ancora dalla parte più recente, sta crescendo in popolarità e non c’è motivo di preoccuparsene finora.

Certo, gli accordi possono arrivare. Abbiamo visto STARZ portare uno dei suoi migliori drammi, straniero, su Netflix. Terremo d’occhio cosa accadrà in futuro.

La chiamata è disponibile per lo streaming su Peacock.