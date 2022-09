La casa di produzione “Piccole donne” si scusa per il poster plagiato

Subito dopo il successo di Yumi’s Cells, la notizia di Kim Go Eun protagonista di un altro Kdrama ha attirato molta attenzione. I suoi progetti passati hanno tutti una narrazione molto speciale e ha dimostrato ancora una volta che il suo gioco è forte. La sua scelta della sceneggiatura dopo la serie web è stata diretta da Kim Hee Won Piccole donneil regista responsabile di hit come Vincenzo.

L’adattamento del romanzo classico di Louisa May Alcott ha debuttato sullo streamer la scorsa settimana. Finora ha mandato in onda solo due episodi, ma ha già lasciato il suo predecessore Alchemy of Souls nelle valutazioni. È stato presentato in anteprima con un punteggio di 6,4 prima di aumentare a 7,7 nel suo secondo episodio. Nonostante il grande successo, il dramma si trova ora impantanato in una controversia sul plagio.

Piccole Donne finisce in una polemica per plagio

Little Women è attualmente sotto accusa per aver plagiato un poster del marchio giapponese Shiseido. Il marchio giapponese ha utilizzato un poster molto simile durante la sua campagna di marketing. Nel poster, ci sono quattro donne che camminano su un bordo pastello. Il poster mantiene una tavolozza blu pastello.

L’unica differenza qui è la rappresentazione di tre donne che camminano e un leggero cambiamento di colore: blu più scuro. In entrambi i poster il bordo pastello occupa la maggior parte dello spazio e le loro ombre incombono grandi.

Non appena le accuse di plagio sono state sollevate, TVN si è fatta avanti per scusarsi. Hanno anche offerto una spiegazione sul fatto che l’hanno scambiato come un concetto originale e rimarranno più vigili in futuro.

“Il team di progettazione ha realizzato il poster dopo diverse deliberazioni. Saremo scrupolosi in futuro e staremo attenti a non lasciare che ciò accada di nuovo”, ha affermato il team di produzione nella loro dichiarazione.

Il dramma racconta la storia familiare di tre sorelle che condividono un forte legame mentre crescono in estrema povertà. Ma Kim Hee Won ha dato a questo un tocco moderno: i fienili e le fattorie sono stati scambiati con edifici alti e vita urbana.

Nessuno lo sa in che modo ciò influenzerà l’attuale popolarità del dramma. Pensi che la rabbia dei netizen sia giustificata?

