La casa del drago è su Netflix?

Emma D’Arcy nel ruolo della “Principessa Rhaenyra Targaryen” e Matt Smith nel ruolo del “Principe Daemon Targaryen” in La casa del drago. Fotografia di Ollie Upton/HBO

È finalmente giunto il momento di approfondire una delle storie della dinastia dei Targaryen. Casa del Drago debutterà stasera, ma è su Netflix?

Per tutto Game of Thrones, abbiamo sentito parlare della dinastia dei Targaryen. Era chiaro che c’erano storie interessanti, ma è stato solo dopo la messa in onda della serie che abbiamo avuto modo di leggerle. Ci ha portato George RR Martin Fuoco & Sangue.

Questo libro è più simile alle storie dei maestri, che coprono i regni durante i 300 anni della dinastia in brevi momenti. Casa del Drago è un’opportunità per approfondire quelle storie e iniziamo con la guerra civile.

Ti consigliamo di guardare questa serie di 10 episodi. La domanda è: dove andrà in streaming? Sarai in grado di guardare Casa del Drago su Netflix?

House of the Dragon non arriverà su Netflix

Ci sono notizie deludenti. Questa non è una serie che arriverà su Netflix. Mai dire “mai”, ma è altamente improbabile che la serie arrivi mai sulla piattaforma di streaming.

Piace Game of Thrones, la serie prequel è uno spettacolo della HBO. Andrà in onda settimanalmente su HBO (il canale e l’app). I fan potranno anche guardare lo spettacolo su HBO Max, che è diventato lo standard per gli spettacoli HBO.

L’unico modo in cui Netflix otterrà la serie è se HBO decide di concederla in licenza allo streamer. Certo, stiamo vedendo alcuni spettacoli di HBO Max lasciare quello streamer, ma non ci sono segni che accadranno con gli originali sull’app OG HBO. È altamente improbabile che gli spettacoli popolari se ne andranno mai e non c’è motivo per HBO di condividere il suo grande contenuto originale. Piace Game of Thrones i fan non si tuffano immediatamente in questa storia.

Non abbiamo visto Avuto vai ancora su Netflix, e questo accadrà sicuramente prima Hot D teste lì.

Casa del Drago va in onda su HBO e HBO Max la domenica.