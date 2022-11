La caratteristica della creatura va bene per i bambini?

Troll arriva su Netflix giovedì 1 dicembre. Il film sulle creature norvegesi va bene per i bambini? Ecco la classificazione per età e altro ancora.

Da Roar Uthaug, il regista di Tomb Raider (2018), arriva un nuovo film fantasy di fantascienza che segue un antico essere risvegliato da un’esplosione nelle montagne vicino alla città di Dovre. Un team di esperti, tra cui un paleontologo, deve lavorare insieme per fermare il troll prima che uccida tutti nella zona.

Data la premessa appariscente e lo spettacolo nel trailer, Troll sembra il film sui popcorn perfetto per una serata al cinema in famiglia. Ma il nuovo film va bene per i bambini?

Qual è la classificazione di Troll su Netflix?

Troll è classificato TV-14, che è simile a un rating PG-13 per un film. La classificazione TV-14 significa che i genitori dovrebbero essere fortemente avvertiti perché il materiale presente nel film potrebbe non essere adatto ai bambini sotto i 14 anni.

Questo film è classificato TV-14 specificamente per paura, linguaggio e violenza. “Paura” significa che il film potrebbe contenere immagini e/o suoni che potrebbero spaventare i giovani spettatori. Considerando Troll è un film di mostri, non è sorprendente. Film come Godzilla e King Kong sono anche PG-13, quindi se i tuoi figli li hanno guardati, dovrebbero essere a posto per guardarli Troll.

Oltre alle immagini potenzialmente spaventose, Troll ha anche un linguaggio esplicito (imprecazioni) e un po’ di violenza. Se hai bisogno di un’idea migliore di cosa aspettarti dal film, ti consiglio di guardare il trailer ufficiale qui sotto. Sebbene i trailer non siano sempre il miglior indicatore del contenuto di un film, possono darti un’idea del tono del film.

Va notato che mentre Troll è un film di mostri, lo è non classificato come un film “horror”. Netflix lo ha contrassegnato come “azione e avventura”, insieme ai tag per “suspense” ed “emozionante”.

Troll è un imminente lungometraggio sulle creature norvegesi in streaming giovedì 1 dicembre 2022.