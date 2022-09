La cabarettista Christina P. rivela di aver partecipato a una “caccia allo sfigato” per Henry Cavill mentre guardava uno dei suoi film più famosi

Christina Pazsitzky ha un perfido senso dell’umorismo. Conosciuta come Christina P, cabarettista, podcaster e conduttrice, la divertente bellezza con il cervello è decisamente attratta da Henry Cavill, proprio come qualsiasi altra donna al mondo. Essendo una fan e una comica, ha recentemente visto uno dei suoi film. Ma il motivo non era esattamente il suo amore per i film di Cavill, ma qualcosa a cui non avresti pensato nei tuoi sogni più sfrenati.

Christina gestisce canali famosi come La casa di tua mamma insieme a suo marito e al collega comico Tom Segura. Il canale ha oltre 4 milioni di iscritti e ha caricato oltre mille video di discussioni per lo più spensierate che coinvolgono la cultura pop e le celebrità, insieme a interviste occasionali alle celebrità. In uno degli episodi recenti, ha menzionato Henry Cavill in una discussione non così sottile.

Christina P su Henry Cavill e il suo D-breaker

“È un uccello, è un aereo, è il cazzo di Henry Cavill!” ha detto nessuno mai. I fumetti DC Uomo d’acciaio è noto per la sua azione, i super pugni e, naturalmente, Henry Cavill. Nonostante alcune scene sanguinolente, il film è classificato PG-13, ma le ragioni uniche di Christina P per guardare il film sono decisamente R-rated. Nell’episodio n. 671, di La casa di tua mamma, ha rivelato che lei “ho guardato Man of Steel solo per andare a caccia di a*ck”.

A quanto pare, il comico voleva informazioni sulle penne di Henry Cavill. Sfortunatamente per lei, il film non ha portato tanta fortuna, poiché l’abito di Superman ha aiutato a camuffare i contorni. A differenza del precedente costume di biancheria intima rossa e spandex blu, questa versione ha un abito blu con un mantello rosso.

Lo stregone la star ha interpretato Superman nel film di Zack Snyder del 2013 Uomo d’acciaio. L’attore è noto per avere una faccia simmetrica di forma quadrata, l’altezza di 6’1 unita a incredibili capacità di recitazione, che lo hanno portato a interpretare il ruolo di un supereroe della DC Comics. L’apprezzamento per Superman ha aperto le porte a ruoli importanti in futuro.

Il 39enne attualmente recita in Il Witcher e tornerà anche come Sherlock Holmes in Enola Holmes 2che uscirà a novembre 2022 su Netflix.

