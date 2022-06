Intercettore è l’ultimo film d’azione su Netflix ed è pieno di buffonate toste dell’eroina principale del film, il capitano JJ Collins, interpretata abilmente dall’attrice spagnola Elsa Pataky. JJ deve superare in astuzia un ex ufficiale dell’intelligence interpretato da Luke Bracey che è intento a un’acquisizione ostile per mettere in atto un piano orribile.

Che tu abbia già visto il film o meno, potresti essere curioso della trama centrale del film che ruota attorno a una base di intercettori di missili nucleari solitari. Esiste qualcosa del genere nella vita reale? Abbiamo una vera base di intercettatori da qualche parte che dispieghi missili in grado di proteggerci da una potenziale minaccia nucleare?

La base dell’intercettore di missili nucleari in Interceptor è reale?

Sì, esistono sistemi reali per intercettare i missili balistici. I missili balistici sono progettati per fornire testate nucleari (e chimiche, biologiche, ecc.). Lo scopo di un missile anti-balistico (ABM) per intercettare e distruggere i missili balistici prima che causino il caos. Ci sono anche missili balistici intercontinentali (ICBM), progettati quasi interamente per lanciare armi nucleari da 5.000 chilometri di distanza.

Ora, nonostante il film lo faccia sembrare semplice come premere un pulsante e lanciare i missili intercettori per salvare il mondo, nella vita reale è molto più complicato. Secondo Salon, gli Stati Uniti hanno un sistema di difesa ICBM chiamato Ground-based Midcourse Defense (GMD) ed “è l’unico sistema attualmente schierato per difendere gli Stati Uniti continentali, con 44 intercettori basati in Alaska e California. Sfortunatamente, probabilmente non funziona”.

Sebbene sia possibile, in teoria, intercettare un missile nucleare, è molto difficile e gli scienziati non hanno ancora trovato il modo migliore per creare un metodo infallibile.

Quindi, in breve, cosa succede in Intercettore si basa su un’idea reale, ma non funziona esattamente come quella che vediamo sullo schermo.

Intercettore è ora in streaming su Netflix.