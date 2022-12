La balena è interpretato da Brendan Fraser su Netflix? (dove guardare)

La balena con Brendan Fraser è ora disponibile! Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul film drammatico, incluso dove puoi guardarlo.

La balena è stato diretto da Darren Aronofsky da una sceneggiatura scritta da Samuel D. Hunter. In effetti, è basato sull’omonima rappresentazione teatrale del 2012 di Hunter. Potresti riconoscere Aronofsky dal suo precedente lavoro sui film Il lottatore, Cigno nero, Noè e Madre!. Inoltre, Hunter è meglio conosciuto per aver prodotto e scritto la serie commedia drammatica Cestini interpretato da Zach Galifianakis.

Il film drammatico parla di un insegnante di inglese sovrappeso e introverso di nome Charlie, che cerca di riconnettersi con la figlia adolescente separata per un’ultima possibilità di redenzione. Charlie ha preso le distanze e ha abbandonato la sua famiglia dopo aver deciso di intraprendere una relazione con un uomo. Ora ha raggiunto un grave livello di depressione e ha essenzialmente deciso di mangiarsi a morte. Ma è il suo desiderio di riconnettersi con sua figlia che lo fa andare avanti.

Oltre a Fraser, il talentuoso cast è composto da Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton.

La balena è su Netflix?

Sfortunatamente, non troverai questo film su Netflix. C’è la possibilità che Netflix possa acquisire i diritti di streaming in futuro, ma al momento non è così. Non preoccuparti, però. Netflix ha una grande selezione di film drammatici sulla sua piattaforma da guardare, come La donna alla finestra, La scoperta, Ragazza interrotta, La ragazza più fortunata del mondo e Animali notturni.

Dove vedere La balena

A partire dal 9 dicembre, l’unico posto in cui puoi guardare il film drammatico è nei cinema. Puoi trovare le proiezioni vicino a te e acquistare i biglietti tramite siti Web come Fandango e AMC Theatres. Alla fine, sarà disponibile per l’acquisto o il noleggio su piattaforme digitali, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita digitale. Inoltre, probabilmente arriverà a un servizio di streaming, ma dovremo aspettare e vedere quale.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima!

La balena è ora nei cinema. Guarderai il film drammatico?