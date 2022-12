‘Kung Fu Panda: The Dragon Knight’ rinnovato per la seconda stagione su Netflix

Rilasciato per la prima volta nel luglio 2022, Kung Fu Panda: Il cavaliere del drago è la serie Netflix Original di DreamWork Television basata sull’omonimo franchise animato per bambini. Ora, mesi dopo, possiamo confermare che Netflix rilascerà una stagione 2 dello spettacolo a tempo debito.

Sviluppato per la televisione da Mitch Watson e Peter Hastings, Kung Fu Panda: Il cavaliere del drago vede Po collaborare con un cavaliere inglese di nome Wandering Blade per trovare una collezione di quattro armi potenziate.

La serie ha in particolare riacquistato Jack Black per riprendere il ruolo di Po e ha caratterizzato i talenti vocali di Rita Ora, Nolan North, Della Saba, Chris Geere, Amy Hill e James Hong.

Se pensi che sia stato un rapido rinnovo per un progetto animato, avresti ragione e torto contemporaneamente. Mentre lo spettacolo sta tornando per una stagione 2, è probabile che lo faccia come parte di un ordine anticipato iniziale in cui Netflix ha commissionato un numero anticipato di episodi.

Questo è il caso della maggior parte dei progetti Netflix DreamWorks che in genere vanno da 3 a 6 stagioni in totale.

La seconda stagione avrà anche una seconda stagione leggermente ampliata aumentando il numero di episodi da 11 a 12.

Ecco una carrellata dei titoli degli episodi della seconda stagione:

Il bugiardo e il ladro

Un ultimo lavoro

Destino e Sposo

Il ping

Signor Mastadone

Nascondi l’alleggerimento

La bestia

Una battaglia in salita

Lo scienziato pazzo

Apok-ta-pokalypse Now Parte 1

Apok-ta-pokalypse Now Parte 2

Come puoi vedere, la serie si conclude nella stagione 2 con un evento climatico in due parti con un nome episodio ispirato al film seminale Apocalisse ora.

La seconda stagione inizia con Po e la banda che arrivano in India alla ricerca della vecchia amica di Rukhiini, Diya. Sperano di trovare lì aiuto nella loro ricerca delle armi di Tianshang.

Deepti Gupta è stato lanciato come Diya nella nuova stagione. Gupta è nota per il suo lavoro in Netflix Il PoliticoHBO Barry, e ha recitato in Disney High School Musical: Il Musical: La Serie.

Jasmine Chiong, Shane Lynch, Ben Mekler, Cristopher Amick e Joy Regullano continuano come autori dello show.

Nessuna data di uscita è stata ancora confermata, anche se prevediamo che la prossima stagione arriverà su Netflix entro i prossimi mesi. È stato escluso dalla scaletta di dicembre 2022, il che significa che probabilmente lo vedremo cadere a gennaio 2023 o subito dopo.