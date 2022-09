Ci sono alcuni personaggi che o odi amare o che ami odiare. È sicuro dire che John Kreese cade saldamente in uno di questi campi per i fan di Cobra Kai.

Il seguito televisivo di Il bambino del karate film è stato lanciato nel 2018 e ha avvolto il pubblico in ondate di nostalgia mentre faceva avanzare il franchise in un nuovo entusiasmante territorio.

Con i preferiti vecchi e nuovi, è stato emozionante seguire la rivalità tra il dojo titolare e Miyagi-Do in più stagioni, con la complessità dei personaggi che si disfa nel tempo.

Martin Kove ha ripreso il ruolo iconico di John Kreese da quando è apparso come ospite speciale nella stagione 1, ma la stagione 5 lo vede affrontare la sua più grande battaglia fino ad oggi. Sarai anche lasciato a chiederti se rimarrà per un’altra stagione.

Kreese muore nella quinta stagione di Cobra Kai?

No, Kreese non muore alla fine della quinta stagione di Cobra Kai, ma finge la propria morte.

Tornando al finale della stagione 4, Kreese è stato ingannato da Terry Silver (Thomas Ian Griffith), che ha ricattato Stingray (Paul Walter Hauser) facendogli coinvolgere Kreese in un’aggressione violenta.

È stato arrestato e poi trascorre la quinta stagione in prigione per crimini che non ha commesso. Con le sue abilità, riesce a respingere un certo numero di attaccanti e teppisti con cui sta trascorrendo del tempo dietro le sbarre.

Tuttavia, un certo numero di detenuti continua a rubare la sua Jello-O e il cibo gioca un ruolo cruciale nel piano generale di Kreese di evadere dopo che si rende conto che ci sono poche possibilità che veda legalmente l’esterno in qualunque momento presto.

Nel finale, un detenuto lo pugnala e il sangue gli cola dal petto mentre gli agenti si precipitano sulla scena e lui viene portato via su una barella per ricevere assistenza medica.

Tuttavia, quando un medico si prende cura delle sue ferite, il sangue si rivela essere nient’altro che gelatina rossa. Kreese ha simulato l’accoltellamento e si mette subito al lavoro per eliminare i funzionari che ostacolano la sua libertà.

Con l’aiuto di una carta d’identità rubata, riesce a sfondare nell’ignoto, creando una potenziale trama “in fuga” per la sesta stagione. A proposito…

Cobra Kai è stato rinnovato per la sesta stagione?

No, Netflix deve ancora annunciare se la serie è stata ripresa per la sesta stagione.

Tuttavia, Ralph Macchio (Daniel LaRusso) ha recentemente parlato con Comic Book per rivelare che hanno già girato scene per un’altra stagione:

“Ci sono cose che hanno scritto nella stagione 3 che non sono accadute fino alla stagione 4 perché non c’era più spazio nella stagione 3. Ci sono cose che erano nella stagione 5 che sappiamo di aver girato e che si terranno per il futuro se otteniamo quel via libera, quindi c’è altro in arrivo, speriamo”.

Considerando il track record di successo dello show su Netflix, prevediamo che verrà rinnovato a settembre.

Una squadra di Johnny e Kreese?

Molti fan sono stati sicuramente ansiosi di vedere Johnny e Kreese mettere da parte la loro differenza per abbattere un nemico.

Durante la visita di Johnny alla prigione, è stato chiaro che c’è ancora animosità tra di loro, il che lo rende improbabile. Tuttavia, è stato stabilito nel corso delle stagioni – anche da Terry nella stagione 4 – che Kreese ha un debole per Johnny; la sua debolezza, se vuoi.

Allo stato attuale delle cose in una potenziale sesta stagione, Terry sarà in cima alla lista dei successi di Kreese e trovando un cattivo comune che ha un disperato bisogno di distruggere un’improbabile unione potrebbe essere forgiato.

La quinta stagione di Cobra Kai è ora in streaming su Netflix.

