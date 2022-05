Knives Out 2 potrebbe andare al cinema per 45 giorni prima di arrivare su Netflix

Se c’è una cosa a cui gli abbonati Netflix sono abituati, è la possibilità di guardare nuovi film e programmi televisivi nella loro interezza nel momento in cui vengono pubblicati (purché sia ​​un originale Netflix). A differenza di altri studi come Universal e Amazon, Netflix normalmente non ha molto di un periodo di attesa tra le grandi uscite cinematografiche e le date di streaming, se del caso, ma questo potrebbe cambiare in grande stile con l’imminente uscita di Knives Out 2.

I film di Netflix hanno ricevuto un numero limitato di copie cinematografiche in passato, alcuni si sono anche assicurati accordi di esclusività, ma queste finestre sono brevi, di solito non più di poche settimane. E, come riporta Bloomberg, Netflix non ha mai distribuito film attraverso le due più grandi catene di cinema del mondo: AMC e Cineworld. Se Netflix dovesse tentare di competere adeguatamente su scala globale con altri studi cinematografici, la società dovrà assicurarsi un accordo con queste due catene cinematografiche.

Knives Out 2 rappresenta un’eccellente opportunità per Netflix di sperimentare un diverso tipo di piano di rilascio, qualcosa di più simile a quello che la Warner Bros. sta facendo con il suo servizio di streaming HBO Max o Paramount con Paramount+, ovvero dare ai film un’esclusiva corsa nelle sale per 45 giorni (o da 30 a 45 nel caso della Paramount) prima di inviarli alla rispettiva piattaforma di streaming di ciascuna società.

Netflix considera le opzioni teatrali tra le preoccupazioni per le perdite di abbonati

C’è sicuramente dell’ironia in questa nuova situazione. Netflix è stata a lungo considerata la “morte del cinema” in molti modi. Sono sicuro che puoi ricordare il discorso apparentemente infinito quando The Irishman di Martin Scorcese è andato al servizio di streaming invece di assicurarsi una corsa al cinema in tutto il mondo.

Netflix è andato vicino a ottenere un accordo esclusivo, ma è fallito quando i cinema hanno rifiutato l’idea di una finestra di esclusività di 45 giorni. Al giorno d’oggi, 45 giorni sono considerati la norma a causa della pandemia che sta modificando radicalmente il mondo dello spettacolo.

Ora, Netflix potrebbe aver bisogno dei cinema per ringiovanire la sua attività. La gente pensava che i cinema potessero non riprendersi mai a causa della pandemia di COVID-19, ma film come Spider-Man: No Way Home hanno dimostrato che non è necessariamente vero. Diverse catene cinematografiche hanno persino attaccato il modello di business di Netflix perché non sono state in grado di venire a patti su un accordo con lo streamer, il rompicapo spesso scendendo al lasso di tempo esatto che Netflix consentirebbe ai cinema di avere l’esclusività.

Tuttavia, i cinema non sono tornati del tutto in nero, come si suol dire. Anche se i franchise tentpole come il Marvel Cinematic Universe possono far accomodare le persone, Bloomberg riferisce che i prezzi dei biglietti sono ancora in calo del 40%. I cinema incolpano la mancanza di nuovi titoli, con così tanti che deviano ora allo streaming.

Netflix dovrà investire in campagne di marketing se spera di far uscire i film nelle sale

Non è solo che Netflix deve considerare una lunga finestra di esclusività, ma dovrà anche investire nel marketing. Come la maggior parte dei fan di Netflix sa, il servizio di streaming non investe molto nel marketing. Non ne hanno mai avuto davvero bisogno prima, ma ora che Netflix sta sanguinando gli abbonati potrebbero dover riconsiderare i loro sforzi promozionali. Non avrà molto senso mandare film nei cinema se Netflix non ha intenzione di sborsare qualche soldo per promuoverli come fanno gli altri studios con i propri film.

Netflix e i cinema sono bloccati da anni ormai in una situazione di stallo, ma Netflix sta già cambiando alcune cose come l’aggiunta di un livello supportato dalla pubblicità e la repressione della condivisione delle password nonostante in precedenza fosse apparso permissivo nella pratica. Forse ora è il momento giusto per Netflix di entrare nel mondo del cinema in grande stile.

Certo, ci saranno sempre dei rischi. Se le persone vedono i film di Netflix nelle sale, li guarderanno comunque quando usciranno in streaming? D’altra parte, il passaparola può essere uno strumento potente e coloro che amano un film al cinema potrebbero consigliarlo alle persone di guardarlo quando è in streaming, il che potrebbe migliorare le visualizzazioni.

Sappiamo anche che le persone tendono a guardare e rivedere i film che gli piacciono e HBO Max e Disney+ non sembrano avere problemi a vedere le loro precedenti uscite cinematografiche una volta che arrivano sulle piattaforme successive. È tutto un azzardo, ma Netflix è arrivato a un punto in cui deve correre dei rischi o diventerà potenzialmente una reliquia del passato nelle guerre di streaming in corso.

Perché Knives Out 2 è un film opportuno per testare campagne teatrali a tutti gli effetti per i film Netflix

E questo ci riporta a Knives Out 2. È uno dei più grandi film di successo di Netflix, soprattutto perché il primo film è andato molto bene nelle sale, guadagnando $ 311,4 milioni al botteghino. Rian Johnson torna a dirigere il sequel, che presenta un cast impressionante e costellato di star, tra cui persone come Daniel Craig, Ethan Hawke, Kate Hudson e Kathryn Hahn.

Netflix ha speso molti soldi per acquistare i due sequel di Knives Out, pubblicarli sulla loro piattaforma con poco marketing non sembra necessariamente il modo più saggio di utilizzare i propri investimenti.

Entrambi i film potrebbero fare milioni al botteghino e vedere un ritorno significativo per Netflix. Il primo film è stato ben accolto da fan e critica allo stesso modo. Con un marketing solido (e, si spera, un seguito davvero buono) ci sono molte opportunità qui per una decisione finanziaria forte e un buon modo per Netflix di dimostrare di essere in grado di competere nei cinema.

Se non Knives Out, allora Bardo di Alejandro G. Iñárritu, che Netflix ha acquistato di recente, potrebbe essere una buona opzione, o forse entrambi i film. Poi ci sono i prossimi sequel di Red Notice, il sequel di Extraction e poi i progetti di Zack Snyder come Rebel Moon e il sequel di Army of the Dead, che potrebbero essere tutti ottimi film popcorn di successo degni di essere visti sul grande schermo.

Knives Out 2 e Bardo dovrebbero uscire in autunno.