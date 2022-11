“Knives Out 2” del valore di $ 400 milioni e Daniel Craig meritavano un miglior botteghino di “Glass Onion” prima di Netflix

La fine del 2022 sta per regalarci una deliziosa esperienza Netflix. Ancora più importante, gli amanti di Netflix avranno finalmente il sequel più atteso del film vincitore dell’Oscar Coltelli fuorichiamato Cipolla Di Vetro. Il gigante dello streaming ha finalmente deciso di portarci il film tre anni dopo l’uscita della prima parte.

Buone notizie: GLASS ONION è un grande, delizioso successo! Cattive notizie: sta per scomparire per un mese.https://t.co/wiKL4lSfF8 — Sam Adams (@SamuelAAdams) 29 novembre 2022

Il film è tecnicamente distribuito negli Stati Uniti, ma è un’uscita nelle sale. La parte peggiore è che, nonostante sia uscito nelle sale, durerà solo una settimana poiché Netflix lo rilascerà il mese prossimo.

Perché Glass Onion è in perdita rispetto a Knives Out?

Coltelli fuori, distribuito da Lionsgate, ha incassato 27 milioni di dollari nel suo primo fine settimana negli Stati Uniti. Successivamente, ha continuato a guadagnare $ 165 milioni lì e $ 312 milioni in tutto il mondo con un budget di $ 40 milioni. Visto il suo successo, Netflix ha acquistato i diritti non di uno ma di due sequel per 400 milioni di dollari nel 2021.

Naturalmente è caduto nelle mani del gigante dello streaming avere il pieno controllo sull’uscita dei sequel. Quindi, da un lato, dove Coltelli Fuori ha incassato 312 milioni di dollari, Cipolla Di Vetro non è neanche lontanamente vicino. Il budget stimato per Cipolla Di Vetro è anche di circa $ 40 milioni, ma non è stato in grado di guadagnare tanto quanto la sua prima parte perché Netflix l’ha rilasciato nelle sale solo per una settimana.

Il film è il sequel di un pluripremiato giallo poliziesco. Quindi, era naturale per Cipolla Di Vetro per attirare il pubblico nei teatri. Tuttavia, si ritiene che il film misterioso acclamato dalla critica sia andato bene nella sua uscita nelle sale limitata, incassando fino a 13 milioni di dollari (secondo The Hollywood Reporter) nella sua corsa di una settimana in circa 600 cinema.

In privato, i proprietari del teatro desiderano che Netflix conceda a #GlassOnion una finestra teatrale più lunga perché è il raro piacere della folla che non richiede supereroi o acrobazie esplosive per attirare un pubblico giovane e meno giovane. https://t.co/3OAhpx57ZS — Variety (@Variety) 28 novembre 2022

Dopo Pantera Nera: Wakanda per sempre e il nuovo film d’animazione della Disney Mondo strano, Cipolla Di Vetro sarebbe stato il terzo film di maggior incasso del fine settimana. Se il film fosse stato proiettato nelle sale per un periodo più lungo, sarebbe stato sicuramente al top.

Speriamo che questo capolavoro riceva maggiore attenzione una volta pubblicato su Netflix. Cipolla Di Vetro l’uscita è prevista per il 23 dicembre.

