Klaus muore nella stagione 3 di The Umbrella Academy?

*ATTENZIONE: importanti spoiler in arrivo per la stagione 3 di The Umbrella Academy*

Dopo un’estenuante attesa di due anni, The Umbrella Academy è finalmente arrivata su Netflix per la sua attesissima terza stagione.

La nuova puntata vede gli Umbrellas affrontare la loro più grande sfida dopo il loro ritorno nel 2019 per scoprire di essere stati sostituiti da un nuovo gruppo di esseri potenti, la Sparrow Academy.

Nessuno è al sicuro nella terza stagione di The Umbrella Academy poiché colpi di scena, svolte e tradimenti si nascondono dietro ogni angolo, specialmente per Klaus che si ritrova ad affrontare la reale prospettiva della morte in diverse occasioni durante gli episodi.

Ma Klaus muore davvero nella stagione 3 di The Umbrella Academy o compie un miracoloso atto di sopravvivenza?

La “morte” di Kluas nella stagione 3 di The Umbrella Academy

Klaus ha sempre avuto una stretta affinità con la morte poiché i suoi poteri gli consentono di evocare e comunicare con i morti.

Ma nell’episodio 4 della terza stagione, Klaus ha il suo più grande contatto con la morte mentre lui e l’apparente figlio di Lila, Stan, indagano su una delle stanze dell’Hotel Obsidian.

Dopo essersi fatto strada nella White Buffalo Suite, Stan trova un fucile appeso al muro e spara accidentalmente a Klaus dritto al petto.

L’episodio si conclude con la vista sbalorditiva di Klaus che cade a terra e sembra sanguinare e morire.

Klaus muore davvero?

No, Klaus non muore nella stagione 3 di The Umbrella Academy, almeno non in modo permanente.

Il suo destino viene rivelato all’inizio dell’episodio 5, quando si risveglia nell’aldilà e sperimenta visioni di quelle che crede fossero esperienze di pre-morte durante tutta la sua vita, ma si rende conto che si trattava di esperienze di morte effettiva.

Questo perché Klaus ha un’altra abilità che in precedenza era nascosta, è immortale e può tornare dalla morte.

Senza saperlo, Klaus è stato in grado di morire e rianimare ben 56 volte in tutta la sua vita finora.

Più avanti nell’episodio 5, l’abilità di Klaus entra in gioco e lui torna in vita proprio mentre Diego e Stan stanno tentando di sbarazzarsi del suo corpo.

Con il progredire della stagione 3, Klaus è in grado di affinare i suoi poteri di immortalità con un po’ di aiuto da parte di Reginald, permettendogli di rianimare il suo corpo a piacimento piuttosto che aspettare che accada di sua spontanea volontà.

Il destino di Klaus nel resto della stagione 3

Alla fine della terza stagione di The Umbrella Academy, Klaus è ancora vivo e vegeto, ma alcuni grandi cambiamenti arrivano a modo suo e degli Umbrellas.

Nell’episodio 9, Reginald tradisce Klaus e Luther, lasciandoli per morti mentre il distruttivo Kugelblitz divora ciò che resta dell’universo mentre lui e il resto degli Umbrellas scappano attraverso un portale verso una dimensione speculare nascosta all’interno dell’Hotel Obsidian.

Tuttavia, nel finale, Klaus è in grado di tornare dalla morte ancora una volta e aiutare i suoi fratelli Umbrella a scoprire il mistero dell’hotel.

Stando su sette stelle sul pavimento, consente a Reginald di ripristinare l’universo e trasporta tutti in una nuova linea temporale in cui sono tutti vivi e vegeti, incluso Luther.

Tuttavia, la banda si rende presto conto di non avere più i propri poteri in questa nuova linea temporale, il che significa che Klaus non è in grado di evocare fantasmi e ha perso la sua immortalità, quindi dovrà stare molto più attento in futuro per evitare di morire davvero.

La stagione 3 di The Umbrella Academy è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 22 giugno 2022.

