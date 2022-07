KJ Apa debutta con un nuovo straordinario look in vista della stagione 7 di Riverdale

KJ Apa sta girando la testa su Instagram dopo aver debuttato con una nuova acconciatura sbalorditiva che fa chiedere ai fan cosa potrebbe esserci per Archie in Riverdale stagione 7.

Mentre molto è cambiato Riverdale nel corso degli anni – eufemismo dell’anno, lo so – una cosa che è rimasta costante è l’acconciatura rossa caratteristica di Archie Andrews. Ogni stagione all’inizio delle riprese della serie, Apa è noto per tingersi i capelli per abbinare le iconiche ciocche rosse di Archie dalle pagine di Archie Comics.

Durante la bassa stagione, i fan sono abituati a vedere Apa scuotere il suo colore naturale di capelli più scuri e lasciare che i suoi capelli crescano un po’ durante la pausa. In effetti, a questo punto quasi se lo aspettano, motivo per cui i fan hanno colpito il pavimento quando Apa è andato su Instagram per debuttare con il suo nuovo look, uno che ha Riverdale i fan si chiedono cosa potrebbe esserci in serbo per Archie nella stagione 7.

KJ Apa è irriconoscibile nella nuova scioccante foto