“Kiss cam” una volta catturato Dustin Hoffman, ora 85 e Jason Bateman, 53 intimità nel gioco Lakers 2010

Uno degli ultimi attori-registi rimasti del boom dell’antieroe che ha dominato l’ultimo decennio della televisione è senza dubbio il Ozark Kingpin, Jason Bateman. Noto per il suo umorismo crudo e la cinematografia selvaggiamente intensa, Bateman è stato una delle star più ricercate per vari spettacoli classici di culto di alto livello.

La chiave di tutto il suo enorme successo sta nel modo in cui questi due ruoli si fondono sullo schermo. Tuttavia, la sua oscenità professionale e il suo grossolano senso dell’umorismo ci hanno sempre fatto ridere a crepapelle. Ecco un altro esempio, quando la stella brillante ha scioccato tutti i suoi fan, ancora una volta in una partita di basket. Ha condiviso il momento bellissimo ma ridicolmente esilarante con uno dei suoi co-protagonisti, Dustin Hoffman. Alcuni di voi penseranno che si tratti di una sorta di dominio in tribuna come quello della storia di Will ArnettS. Ma quello che è successo è stato un bacio profondamente sensuale e deliziosamente boccone a cui Bateman si è dato.

LEGGI ANCHE: Ai tempi in cui l’esilarante spettacolo di Jimmy Kimmel di Arnett si è trasformato nell’arrosto di Jason Bateman Real Quick

Riportando il momento del bacio tra Jason Bateman e Dustin Hoffman

Sì, hai letto abbastanza bene. Jason Bateman e l’eminente attore di Hollywood Dustin Hoffman hanno condiviso un bacio sugli spalti e probabilmente hanno fatto il bacio del cameraman. Lo stesso hanno affrontato, cinque anni dopo, in un segmento di intervista della BBC in cui Hoffman spiega la vera storia dietro di esso. Così come è successo, entrambi gli appassionati di basket hanno sempre avuto un talento per visitare le partite con le loro mogli o i loro amici più cari.

Quindi, nel 2010, Hoffman, sua moglie Lisa e Jason, accompagnati da sua moglie Amanda, si erano uniti per godersi la partita allo Staples Center di Los Angeles. C’è sempre l’usanza di una “kiss cam” nascosta in cui mettono a fuoco la telecamera su due persone e dovrebbero baciarsi.

LEGGI ANCHE: Millie Bobby Brown e Jason Bateman stanno lavorando insieme a “The Girls I’ve Been” per Netflix, controlla tutti gli aggiornamenti qui

Fino a quel giorno, erano Hoffman e sua moglie a portare avanti l’usanza. Ma con nostra sorpresa, quando Jason, 41 anni, ha accompagnato la star di 73 annisi sono dimenticati delle loro mogli e raggrinzito per condividere un intimo bacio sugli spalti.

Per quanto divertente fosse, Jason nell’intervista ha continuato a giocare con il suo sarcasmo arguto e ha detto: “abbiamo fatto un film insieme e ci siamo innamorati profondamente“. Questo rimane di gran lunga uno dei casi più isterici che abbiamo ricevuto da Bateman. Nel blockbuster di Netflix, OzarkBateman è un uomo etero che agisce costantemente evita il disastro con la pelle dei suoi denti dandoci anche una perfetta proporzione di umorismo per tutto lo spettacolo.

Guarda Jason nei panni di Marty Byrde solo su Netflix.

Il post “Kiss cam” Once Caught Dustin Hoffman, Now 85 e Jason Bateman, 53 Getting Intimate in The 2010 Lakers Game è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.