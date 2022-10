Kim Kardashian scavalca Meghan Markle per rivendicare il primo posto su Spotify

Se c’è una cosa nella sua vita professionale per la quale Meghan Markle ha fatto notizia, è il suo podcast su Spotify Archetipi. Dall’inizio della sua relazione con il principe Harry, la vita personale di Meghan è stata al centro della scena. I media esaminano le sue mosse mentre le persone si sono anche prese la libertà di interrogare e trollare l’ex attrice per le sue decisioni personali. Tuttavia, con Archetipi, Meghan Markle è riuscita ancora una volta a mostrare il suo lato professionale.

Il podcast esclusivo di Spotify è stato rilasciato in tutto il mondo fine agosto con la sensazione sportiva Serena Williams come prima ospite. Inoltre, anche Meghan ha invitato Mariah Carey, Mindy Kaling, Margaret Cho e Lisa Ling al suo spettacolo come relatori. Archetipi ha avuto un grande debutto come esso è diventato lo spettacolo numero uno in tutto il mondo per le prime due settimane consecutive. Tuttavia, la duchessa del Sussex non è più al vertice, in quanto Kim Kardashian l’ha sostituita.

Meghan Markle scivola al quarto posto in classifica

Il 3 ottobre, il personaggio televisivo americano ha lanciato il suo tanto atteso podcast chiamato Il sistema di Kim Kardashian: il caso di Kevin Keith. Inizialmente, sono stati rilasciati due episodi. Il podcast discute la vita di Kevin Keith in dettaglio. Kevin sta scontando una pena in prigione come accusato del triplo omicidio del 1994. La serie di otto episodi mostra Kim che intervista i membri della famiglia di Kevin e altri esperti.

Entro pochi giorni dalla sua uscita, il podcast è riuscito a battere tutti gli altri spettacoli per prendere la classifica numero uno. di Meghan Markle Archetipi è scivolato al numero quattro. Il Esperienza Joe Rogan ha preso il secondo posto mentre quello di Alex Cooper Chiamami papà è nel terzo slot.

C’è stato un ritardo nel quarto episodio di Archetypes

Meghan Markle non dovrebbe stupirsi molto della classifica. L’ex attrice americana ha messo in pausa il suo podcast per quasi un mese per rendere omaggio alla defunta regina Elisabetta II. Hanno pubblicato il terzo episodio con Mindy Kaling il 6 settembre, mentre il quarto episodio con Margaret Cho e Lisa Ling è stato rilasciato il 4 ottobre.

Poiché il periodo di lutto ufficiale è terminato, gli ascoltatori possono aspettarsi aggiornamenti regolari dall’ex attrice americana e Archetipi potrebbe riguadagnare la prima posizione.

Hai sentito i podcast di Kim Kardashian e Meghan Markle? Se sì, quale ti piace di più?

