Kim Kardashian e Kanye West guardano Chatty alla partita di football del loro figlio

Kanye West è finalmente arrivato alla notizia senza essere coinvolto in alcuna controversia. Chi lo ha seguito sa che è in polemica da molto tempo ormai. Queste controversie hanno influenzato la sua vita professionale e personale in un modo che non ha parlato con la sua ex moglie Kim Kardashian.

Le cose sembrano essere cambiate tra loro quando Ye è stato recentemente visto sorridere e chattare con la sua ex moglie, Kim Kardashian. Ma cosa stavano facendo insieme?

LEGGI ANCHE: Kanye West ha rivelato di aver tradito Kim Kardashian attraverso un messaggio criptico in QUESTA canzone del 2016?

Kanye West è tornato a parlare con Kim?

Kim Kardashian ha smesso di parlare con Ye dopo aver iniziato a fare dichiarazioni inutilmente controverse. Inoltre, l’ha accusata di tenerlo deliberatamente lontano dai suoi figli e di non avergli lasciato voce in capitolo nella loro educazione. Tuttavia, sono stati avvistati mentre chiacchieravano tra loro in una recente partita di calcio del loro secondo figlio, Saint. Kanye e Kim erano lì per sostenerlo per la partita.

Secondo TMZ, si sorridevano a vicenda ed erano piuttosto loquaci. Sembra un nuovo inizio per l’ex coppia. In precedenza, erano soliti visitare gli eventi dei loro figli ma non si parlavano. Evidentemente, il rapper era presente anche all’ultima partita di football di Saint, ma è stato avvistato mentre aveva una discussione piuttosto intensa con uno stretto conoscente della famiglia Kardashian.

Nel frattempo, Kardashian non ha parlato con West mentre stava litigando nell’ultima partita, ma questa volta si stavano sorridendo a vicenda. Il rapper è stato anche visto chiacchierare con la figlia maggiore North insieme a Kim mentre Saint era sul campo. Saint è attualmente uno studente della Sierra Canyon School, che sta partecipando al finale di stagione della stagione NFL Football. Tutte le altre leghe si incontrano e competono negli stadi Rams e Chargers della NFL.

Kanye ha indossato abiti estremamente normali per la partita di suo figlio: una giacca bianca e un paio di pantaloni bianchi. Questo era diverso dal mese scorso, quando è entrato in polemica indossando un “White Lives Matter” al basket di North.

Credi che con questo intendesse la pace? Diteci nei commenti.

LEGGI ANCHE: Dopo 1 anno: Kanye West fa finalmente un passo per risolvere il divorzio con Kim Kardashian

Il post Kim Kardashian e Kanye West Look Chatty at Their Son’s Flag Football Game è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.