Kim Kardashian brilla nell’iconica Marilyn Monroe Guarda al Met Gala 2022 mentre i fan si oscurano sulla stella nel documentario Netflix

Kim Kardashian ha inchiodato ancora una volta con i suoi look al MET Gala. Il tema del MET Gala di quest’anno era la seconda parte di In America: un’antologia di moda e il sottotema era “armatura dorata”. Abbiamo visto molti pizzi e reti, finiture metalliche, corsetti e piume in questa stagione. Il MET è noto per essere la notte più prestigiosa dell’anno a causa del suo status di “solo su invito” che richiede davvero molto per entrare. I fan del documentario di Marilyn Monroe su Netflix stanno impazzendo per l’abito indossato da Kim Kardashian , Ecco perché.

Kim Kardashian tira una Marilyn Monroe al MET

Kim Kardashian ha servito gli sguardi al MET dall’anno 2013. Ci è andata per la prima volta come una più a Kanye West e l’ha ucciso con il suo aspetto con un pancione. Ora, quasi dieci anni dopo, la mamma di quattro figli sta uccidendo con orgoglio sul tappeto rosso.

Per il tema di quest’anno, ha indossato l’abito di Marilyn Monroe poiché si adatta perfettamente al tema di quest’anno. Potrebbe anche averlo scelto in seguito all’aumento della popolarità di Marilyn su Internet durante l’uscita di Netflix Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati. Questa è stata la foto che Kardashian ha postato di se stessa nel vestito di Marilyn.

Marilyn indossava questo vestito nel suo famigerato ‘Buon compleanno’ canzone che ha cantato per l’allora presidente John. F. Kennedy nel 1962 al Madison Square Garden. L’abito era una creazione personalizzata di Jean-Louis per Marilyn. L’abito aveva migliaia e migliaia di cristalli cuciti a mano. Era davvero un vestito che si adattava perfettamente alla statura di Marilyn.

La bomba bionda era nota per i suoi look luccicanti ma chic negli anni ’50. Ha scelto in particolare abiti che avvolgessero il corpo e accentuassero la sua struttura a clessidra. La sua aura accecante che potrebbe facilmente trasparire in qualsiasi abito noioso, è stata interpretata da designer costosi, illuminando l’intero tappeto rosso.

Tutto su MET

Il ballo del MET è organizzato dall’editore di Voga, Anna Wintour. È organizzato come evento di raccolta fondi per il dipartimento costumi del Metropolitan Museum of Arts – MET. Al MET, dopo l’aperitivo in cui hanno visto la mostra di costumi di quell’anno, gli ospiti vanno all’ora della cena, dove si siedono e cenano mentre guardano esibirsi i principali musicisti del settore.

La maggior parte degli artisti glamour e popolari va al ballo del MET. Anche se la gente ha perso la regina del tappeto rosso Zendaya, Lady Gaga, Dua Lipa e Harry Styles, gli artisti presenti non ci hanno fatto mancare la loro presenza. Alcuni degli artisti che hanno onorato il MET Gala con la loro presenza quest’anno sono stati Cardi B, Billie Eilish, Simone Ashley con il resto del cast di Bridgerton, Blake Lively, Gigi Hadid, Shawn Mendes, Amy Schumer e molti altri.

