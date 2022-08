Kim Go Eun rischia 53 milioni di dollari nel nuovo film drammatico “Piccole donne”

Dopo numerosi adattamenti del romanzo Piccole donne sullo schermo nel corso degli anni, è la prima volta che i sudcoreani aggiungono il loro tocco alla storia. Netflix ha mantenuto un flusso costante di drammi coreani di alta produzione e Piccole donne sta per unirsi a quella lista questo settembre. Lo streamer ha appena rilasciato un teaser che ha già guadagnato oltre un milione di visualizzazioni.

Di cosa parla KDrama Piccole donne?

Il dramma racconterà la storia di tre sorelle che crescono in condizioni di estrema povertà. Il maggiore Oh In Joo si è imbattuto in una borsa piena di contanti, circa $ 53 milioni un giorno. Avendo per caso questa enorme somma di denaro, decide di usare i soldi per comprare un appartamento e migliorare lo stile di vita suo e della sua famiglia. Ma ha incontrato la resistenza della sua onesta sorella Oh In Kyung.

Lavora per un’agenzia di stampa e all’improvviso si ritrova coinvolta in un misterioso caso del suo passato. Infine, il più giovane dei tre, Oh In Hye, è un artista di talento. Nonostante le loro difficoltà finanziarie, grazie al suo talento riesce a entrare in un prestigioso liceo artistico.

Incontra il cast e la squadra dietro il dramma

Kim Go Eun entra nel ruolo principale di Oh In Joo subito dopo Yumi’s Cells. È diventata un nome familiare per il suo lavoro in Goblin e The King: The Eternal Monarch oltre a Lee Min Ho. Nam Ki Hyun è stato uno dei famosi artisti bambini della Corea. Ora adulta, è nota soprattutto per il suo ruolo in 100 giorni il mio principe.

Gli amanti di KDrama riconosceranno immediatamente Park Ji Hoo per il suo ruolo da protagonista in All Of Us Are Dead di quest’anno. Il thriller di zombi Netflix è stato il discorso della città quando è uscito sulla piattaforma all’inizio di quest’anno. Anche l’allume di Squid Game Wi Ha Joon si unisce alle tre donne in Piccole donne.

Kim Hee Won ha diretto la serie mentre Jung Seo Kyung ha scritto la sceneggiatura.

La serie di dodici episodi arriverà sullo streamer il 3 settembre 2022. Ogni episodio avrà una durata di circa 60 minuti.

Dicci, sei entusiasta del ritorno di Kim Go Eun su Netflix?

