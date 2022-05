Kevin Kreider e Kim Lee si frequentano?

Impero Bling. (Da sinistra a destra) Kevin Kreider, Kim Lee nell’episodio 204 di Bling Empire. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Potresti ricordarlo verso la fine di Impero BlingNella prima stagione, il membro del cast Kevin Kreider aveva finalmente iniziato ad abbandonare Kelly Mi Li dopo che era diventato chiaro che non aveva superato il suo ex fidanzato Andrew Gray. Entro la fine della stagione, sembrava che potessero volare scintille tra Kevin e un altro membro del cast, Kim Lee. In Impero Bling stagione 2, Kevin e Kim giocano con l’idea di uscire insieme.

Spoiler avanti per Impero Bling stagione 2

Durante gli otto episodi della seconda stagione del reality show, Kim e Kevin cercano di conoscersi a un livello più profondo. Ma la loro potenziale relazione romantica incontra diversi ostacoli a causa dei persistenti problemi di fiducia di Kim e dei sentimenti persistenti per il suo ex.

Anche se Kevin riesce a sorprendere e affascinare Kim più volte durante la stagione, anche con una fuga romantica e un pernottamento, la fine della stagione li lascia in un territorio ambiguo. Entriamo in quello che è successo.

Bling Empire stagione 2: Kevin Kreider e Kim Lee stanno uscendo insieme?

Data la progressione dell’amicizia di Kim e Kevin nel territorio amoroso, sembrava che avremmo visto i due come una coppia entro la fine. Ma le cose hanno iniziato a peggiorare quando Kane Lim è stato coinvolto.

Non solo ha detto a Kim che Kevin era stato con un’altra ragazza prima che iniziassero a parlare a un livello più serio (cioè Kane causava problemi senza motivo), ma poi Kim voleva che Kevin facesse un test della macchina della verità. Nessuna buona relazione inizia a quel livello. Il test della macchina della verità ha dimostrato che Kevin era sinceramente interessato a Kim e non le aveva mentito.

Tuttavia, Kim ha anche ammesso che non voleva davvero stare con Kevin. Non puoi fare a meno di sentirti male per Kevin dopo essere stato rifiutato per due stagioni di seguito. E la stagione si conclude con cose un po’ difficili tra i due. Riuscirà Kevin a sistemare le sue amicizie con Kane e Kim? Le cose sono in qualche modo lasciate nel limbo con entrambe le relazioni dal finale della seconda stagione. Speriamo di ottenere una terza stagione.

Orologio Impero Bling stagione 2 su Netflix ora.