Kevin Hart ha cagato in un secchio sul set di “Me Time”, la sua nuova commedia su Netflix?

Agosto è stato un mese pazzesco per i fan di Netflix. Lo streamer non ha lasciato alcuna possibilità di tenere gli spettatori incollati ai loro schermi. Dalla terza stagione di Io non ho mai a una commedia americana 28 giorni, è stato un bel mese per il pubblico. Beh, non è tutto. Un altro film comico, Io tempo, recentemente è arrivato su Netflix, con il comico Kevin Hart in una scena così incredibilmente esilarante che coinvolge un secchio.

Al fianco di Hart c’è l’attore americano Mark Wahlberg Io tempo, disponibile per lo streaming dal 26 agosto. Io tempo è il decimo spettacolo di Kevin Hart su Netflix. Kevin Hart, come tutti sappiamo, è un attore esilarante. Hart tira sempre fuori un lato divertente in tutti i suoi film e la sua ultima uscita non fa eccezione. La praticità nelle sue battute le rende ancora più divertenti. Ma questa volta, Hart ha fatto davvero qualcosa di eccezionale.

Kevin Hart in Me Time

Sembra che Kevin Hart abbia fatto davvero qualcosa di insolito questa volta. Una foto di Hart visibilmente seduto su un secchio è emersa online e, indovina un po’, forse Hart ha cagato nel secchio. Io tempodiretto e scritto da John Hamburg, è un film commedia e vediamo Kevin Hart e Mark Wahlberg senza filtri.

Il film segue la storia di un padre casalingo Sonny (interpretato da Hart) con moglie e figli lontani. Si riunisce con il suo vecchio migliore amico Huck (interpretato da Wahlberg) per un weekend pazzesco, che cambia la sua vita.

In una delle scene, Hart deve cagare. Non trova posto, quindi Mark gli porge un secchio e ottenere grafica oltre a questo sarebbe un po’ estremo. Hart ha anche caricato una foto dello stesso su Facebook.

Il film segue le avventure di un papà casalingo che si riconnette con il suo ex migliore amico dopo avermi passato un po’ di tempo durante un fine settimana.

LEGGI ANCHE: Altro su Kevin Hart su Netflix – Spettacoli e film

Più cadono anche l’attrice Regina King fa parte del film commedia.

La reazione dei fan

Io tempo ha ricevuto una bella risposta dai fan quando la commedia slapstick nel film ha lasciato i fan in un tripudio di risate.

Me Time con Kevin Hart e Mark Wahlberg è divertente AF. Dai un’occhiata su Netflix — Nick Dulach (@ClevelandRoxx) 27 agosto 2022

Me Time su Netflix è davvero buono — Kahlil Haywood (@DamnPOPS) 27 agosto 2022

“Me Time” su Netflix è super divertente se ti piace Kevin Hart — Don (@Trillbill5x) 27 agosto 2022

Sballati e guarda Me Time su Netflix. Stavo crollando la scorsa notte, lmao — Ama Lex (@Blaxican_Queen) 27 agosto 2022

Me Time su Netflix è così bello — Abigail Ratchford (@AbiRatchford) 27 agosto 2022

Pieno di gag e battute, Io tempo è sicuramente il film perfetto per il tuo “tempo per me”. Se non l’hai già fatto, assicurati di dare un’occhiata su Netflix. Raccontaci i tuoi momenti preferiti del film nei commenti qui sotto.

Il post Kevin Hart ha cagato in un secchio sui set di “Me Time”, la sua nuova commedia su Netflix? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.