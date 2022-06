Kevin Hart e Woody Harrelson non sono entrambi “l’uomo di Toronto” perché i fan la pensano così

Kevin Hart è uno degli uomini più divertenti del pianeta. I suoi film sono divertenti quanto i suoi speciali. E fortunatamente per noi, Netflix ha entrambi in abbondanza. L’ultima aggiunta alla filmografia di Kevin Hart su Netflix è la sua commedia thriller L’uomo di Toronto. Il film è interpretato anche da Woody Harrelson.

Nel trailer del film appena pubblicato, vediamo Woody e Kevin competere per il titolo di L’uomo di Toronto. Tuttavia, le persone nei commenti ritengono che entrambi non siano degni del titolo. Trova il perchè?

Perché Kevin Hart e Woody Harrelson non sono The Man From Toronto?

I fan delle celebrità non lasciano nulla di intentato quando si tratta di commemorare i nuovi film degli attori. Commentare i trailer su Youtube o ritwittarli su Twitter è una delle attività più importanti che fa un fan.

Ma nel nuovo trailer di Netflix Original, L’uomo di Toronto, le persone negano apertamente a Kevin e Woody il titolo. Il motivo addotto dai fan è che se affermano sinceramente di essere di Toronto, dovrebbero suonare come tali.

Quello che sta succedendo nel trailer è che sia Kevin che Woody lo stanno pronunciando come Toronto con la seconda ‘T.’ Al contrario, i nativi della città canadese in realtà non pronunciano la doppia T. Dicono solo ‘Torono.’ Molti canadesi hanno immediatamente colto questa leggera discrepanza e l’hanno evidenziata nei commenti.

Gli utenti lo hanno sottolineato dicendo che per essere un vero canadese bisogna dire Torono, qualunque cosa accada. E ora che Kevin e Woody non l’hanno detto correttamente. Quindi non sono canadesi nel vero senso della parola.

Anche molti altri si sono fatti avanti per dire lo stesso e persino sottolineare che Torono è proprio come gli americani dicono Alana invece di Atlanta.

Un utente commenta anche che sentire la seconda T è semplicemente esilarante per lui.

Di cosa parla The Man From Toronto?

Terry (Kevin Hart) viene scambiato per un assassino letale (Woody Harrelson) in un Airbnb in The Man from Toronto. Cercheranno di non irritarsi a vicenda mentre cercano di sistemare il pasticcio. Terry, in particolare, si adopererà per evitare di essere ucciso nel processo.

L’uomo di Toronto avvia lo streaming solo su Netflix attivo 24 giugno.

È qualcosa che guarderai? Fateci sapere nei commenti.

