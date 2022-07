Kevin Hart e Mark Wahlberg con una tartaruga è tutto ciò che vogliamo dalla loro commedia Netflix, “Me Time”

Kevin Hart non ha bisogno di presentazioni. Ha dominato i nostri cuori con la sua commedia ormai da anni e lo ha ucciso facendo film uno dopo l’altro. A giugno, la sua commedia d’azione L’uomo di Toronto è stato rilasciato su Netflix. È diventato un enorme successo dopo l’uscita del suo album standup del 2009, Sono un piccolo uomo adulto, e recentemente il suo enorme successo, Pensa come un uomo compie il suo decimo anniversario. Ma non pensi che l’attore ne abbia bisogno Io tempo. Bene, è pronto per farti ridere di nuovo con la sua prossima commedia con lo stesso nome.

Tutto su Me Time di Kevin Hart

Mark Wahlberg, l’attore nominato all’Oscar, sarà il suo co-protagonista questa volta. Anche se non sono riconosciuti per aver lavorato insieme nei film, i due attori sembrano essere amici intimi nel settore. Durante il programma di conversazione diurna di Ellen, Hart ha fatto una battuta su come lui e Mark Wahlberg avrebbero potuto lavorare insieme sul set ma non in palestra.

Tornando alla trama del film, questa volta Hart interpreta un padre casalingo. Un papà che è alla disperata ricerca di una serata fuori vuole una notte libera dai suoi obblighi da adulto, per “ricaricare le batterie”. Con ruoli dentro Central Intelligence, Ben in Ride Along, Get Hard e Jimmy in The Wedding RingerHart non è estraneo al genere comico.

Con Mark Wahlberg, che interpreta l’ex migliore amico che aiuta il personaggio di Hart a “divertirsi”, il cast è completo. Wahlberg è già stato nominato per un Oscar per il suo lavoro in Il defunto come Dignam.

Il film mostra cosa succede quando un uomo con una famiglia cerca di cambiare le cose chiamando l’unica persona con cui sa di potersi divertire, qualunque cosa accada. Il papà di solito è molto calmo, ma le cose si fanno troppo pazze e vanno oltre quello che avrebbe potuto immaginare.

Me Time ha un poster?

Kevin Hart ha recentemente condiviso il poster sul suo account Facebook. Nel poster, lui e Mark tengono in mano una tartaruga. I fan saranno sicuramente molto curiosi di sapere dove possono trovare una tartaruga.

Giovanni Amburgo dirigerà il film. Me Time è interpretato anche da Regina Hall, Jimmy O. Yang e Luis Gerardo Méndez. La HartBeat Productions di Hart, che dirige con Bryan Smiley, si occuperà anche della realizzazione di Me Time. La società di Amburgo, la Particular Pictures, si occuperà anche della realizzazione del film.

Verrà rilasciato il 26 agosto quest’anno su Netflix. Fino ad allora, guarda un altro dei fumetti di Hart, L’uomo di Torontosolo su Netflix.

