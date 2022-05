Kevin Hart chiede di “segnare” le sue parole su “Lift” di Netflix: ecco cosa sappiamo

Netflix ha davvero iniziato a prendere sul serio i suoi film originali. Non solo acquisiscono sceneggiature straordinarie dai festival cinematografici, ma producono anche contenuti originali. Uno dei nuovi film più affascinanti del servizio di streaming è Sollevare protagonista Kevin Hart. Il film è attualmente nel bel mezzo della sua produzione, con il cast che viaggia in tutto il mondo per girare.

Tuttavia, tutti i nuovi dettagli sul film sottolineano che non sarà il tuo thriller d’azione quotidiano. In effetti, l’attore principale del film, lo stesso Kevin, ci ha chiesto di essere preparati per le sorprese che il film porterà.

Vediamo di cosa si tratta 42 anni comico ha detto del film.

Kevin Hart ritiene che Lift sarà unico

Negli anni, con film come Roma, tick, tick…BOOM! e Power of The Dog Netflix ha dimostrato la sua capacità di portare capolavori cinematografici al pubblico. E ora, con Sollevare, sembra che il gigante dello streaming abbia in programma qualcosa di completamente diverso per gli spettatori.

Kevin Hart, che interpreta un ladro eccezionale nel film che l’FBI e il suo ex fidanzata assunto per compiere per loro una rapina a mezz’aria, ha condiviso una nuova foto dai set del film.

Anche se Kevin Hart sembra assolutamente affascinante nella foto con lo sfondo di splendide montagne, è la didascalia che ha incuriosito tutti noi. Nel post di Facebook, Kevin scrive, “Questo film avrà un successo diverso… segna le mie parole “Lift”.

La didascalia e l’immagine da soli ci fanno venire l’acquolina in bocca sulla prospettiva del film. Sulla carta, il film sembra troppo bello per essere vero con attori come Vincent D’Onofrio, Billy Magnussen e Ursula Corberó allegato ad esso. E con F. Gary Gray dirigendolo, il film è sicuramente quello a cui prestare attenzione.

A parte un cast straordinario, il film è letteralmente girato in tutto il mondo. Recentemente Kevin è stato visto girare nella bellissima città di Venezia con l’attore di Spiderman Jacob Batalon.

Ora non sappiamo in quale veste intendesse Kevin “diverso,” ma l’incredibile cast e la location devono avere a che fare con questo.

Ragazzi cosa ne pensate del film? Sembra qualcosa che guarderai o no? Fateci sapere nei commenti.

Il post che Kevin Hart chiede di “segnare” le sue parole su “Lift” di Netflix – Ecco cosa sappiamo è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.