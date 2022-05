Kevin Durant di Nets rivela come schiarisce le idee su “Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman”

Ci sono solo una manciata di nomi che vengono facilmente a tutti quando sentiamo la parola basket. C’è Stephen Curry, Michael Jordan, e poi c’è un certo Kevin Durant, che attualmente sfoggia i colori dei Brooklyn Nets. Ha senso che la leggenda NBA stia per apparire Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni poiché non ha davvero bisogno di presentazioni. In un’altra stagione del talk show, condotto da David Letterman, vedremo Kevin Durant apparire in un episodio e parlare di qualcosa che sente fortemente sull’erba.

In una clip ufficiale rilasciata dall’episodio, vediamo Durant e Letterman parlare delle loro esperienze con l’erba. E dalla conversazione, è abbastanza chiaro come si sentono entrambi al riguardo.

Kevin Durant parla di erba, vino e destigmatizzazione della marijuana con David Letterman

Non è un segreto che Durant sia stato molto esplicito sull’uso della marijuana, specialmente quando si tratta di atleti che la usano. Quindi, era ovvio che quando ha visitato David Letterman sul suo Netflix Original, ne parlerà sicuramente. Ha parlato del suo coinvolgimento nel business dell’erba con Weedmaps. Ha rivelato che si tratta di un tentativo di cambiare la narrativa sulla marijuana e il suo uso.

Entrambi hanno anche rivelato di aver fumato erba per la prima volta. Per Durant era quando aveva 22 anni, mentre Letterman era piuttosto giovane quando fumava per la prima volta. L’ospite ha anche rivelato una storia divertente sull’andare a una partita degli Yankees-Angels con la sua ragazza e prima della partita fumava erba. Ha anche rivelato di non ricordare nemmeno chi ha vinto la partita, ma ha continuato a pensare a come un giocatore fosse in piedi su un cumulo di terra. La leggenda NBA ha definito Letterman una persona curiosa, proprio per il suo comportamento.

Quando è stato chiesto a Kevin Durant come ci si sente esattamente a fumare erba, ha avuto una risposta molto sottile: “Per me, cancella un po’ le distrazioni dal tuo cervello, ti calma.” Ha anche detto che sembra di bere un bicchiere di vino e ha rivelato che era davvero sballato al momento delle riprese dell’episodio.

Questa breve clip ha assicurato a tutti noi che questo episodio con Kevin Durant sarà molto divertente. Cosa ne pensi della nuova stagione in arrivo di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman?

