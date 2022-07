Ken Facedown in Mud accanto a un limone schiacciato ha spronato Ryan Gosling ad assumere il ruolo in Barbie

I film di Barbie hanno sconvolto il nostro mondo dal 2001. Questi film sono molto divertenti e ritraggono Barbie come una ragazza moderna che interpreta ruoli diversi. Tuttavia, abbiamo visto solo il versioni animate di Barbie nei film fino ad ora. Ma molto recentemente è stato annunciato un film live-action su Barbie. Il cast del film include Margot Robbie nei panni di Barbie e Ryan Gosling nei panni di Ken. Di recente, Ryan ha parlato del suo ruolo nel film Barbie e di come l’ha ottenuto.

Cosa ha trovato Ryan Gosling dopo aver ricevuto l’offerta?

Ryan è stato recentemente visto al fianco di Chris Evans in Netflix L’uomo grigio. Il film è stato un grande successo e Ryan ha iniziato a lavorare al film Barbie subito dopo L’uomo grigio è stato rilasciato. Dopo aver giocato un ragazzo estremamente duro e duro in L’uomo grigio, Ryan è pronto per interpretare il ragazzo dei sogni, Ken. Sarà affascinante vederlo interpretare ruoli agli antipodi. Dopo che sono usciti i primi look degli attori del film Barbie, potresti dire come Ryan assomiglia molto al vero Ken.

Ryan afferma che questo script è il “Il miglior copione che abbia mai letto”. È felice che Kens abbia finalmente ricevuto un po’ di attenzione perché gli manca qualsiasi tipo di informazione di base, come un lavoro e una casa. Ryan ha persino paragonato il ruolo di Ken alla sua recente liberazione L’uomo grigioè la Sierra Sei. Egli ha detto: “La vita di Ken è persino più difficile della vita di ‘Uomo Grigio’, credo.”

L’attore è apparso di recente Lo spettacolo di stasera e ha parlato del suo ruolo nel film.

Gosling ha detto, “Il miglior copione che abbia mai letto. Esco nel cortile sul retro [after getting the offer] e sai dove ho trovato Ken? A faccia in giù nel fango accanto a un limone schiacciato. ho scritto [the photo] a Greta e disse: ‘Sarò il tuo Ken, perché questa storia deve essere raccontata.'”

Il film è co-sceneggiato da Greta Gerwig e Noè Baumbach ed è basato su Barbie di Mattel. Gerwig dirigerà anche il film. Sarà nelle sale il 21 luglio 2023.

Il post Ken Facedown in Mud Next to a Squished Lemon ha spinto Ryan Gosling ad assumere il ruolo in Barbie è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.