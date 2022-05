Kelly Mi Li e Andrew Gray sono tornati insieme?

Impero Bling è tornato alla grande! Come oggi, Impero Bling la stagione 2 è ora in streaming per intero su Netflix. Tutti gli otto episodi sono disponibili per la visione dei fan. Ma una cosa che quasi tutti stanno pensando è se Kelly Mi Li sia tornata o meno insieme al suo ex fidanzato, Andrew Gray.

Durante la prima stagione dello show, i fan hanno visto molti alti e bassi con l’accoppiamento instabile di questa coppia. Per dirla senza mezzi termini, Andrew non è mai sembrato la coppia giusta per Kelly a causa del suo temperamento focoso e della sua natura controllante. I fan hanno espresso il loro disgusto per l’attore, noto soprattutto per aver interpretato il Red Megaforce Soldier Power Rangers Megaforce e alcune altre proprietà spin-off.

Entro la fine della seconda stagione, sembrava che Andrew e Kelly fossero tornati insieme, e ciò è stato ulteriormente confermato fuori dallo schermo attraverso interviste condivise nel gennaio 2021. Ma a che punto si trovano ora i due, in Impero Bling stagione 2?

Bling Empire stagione 2: Kelly Mi Li e Andrew Gray insieme nel 2022?

No. Buone notizie per le persone che vogliono di meglio per Kelly, lei e Andrew hanno ufficialmente deciso di smettere. Potresti ricordare dalla prima stagione che la coppia era insieme, poi si è lasciata, poi sembrava aver riacceso la loro relazione prima di tornare insieme fuori dallo schermo.

L’anno scorso, Kelly ha discusso della sua ritrovata relazione con Andrew e ha affermato che erano migliori che mai. Ma a partire da maggio 2022, Kelly è di nuovo single e Andrew non compare nella seconda stagione.*

Durante una recente chat con Page Six, Kelly ha anticipato cosa i fan potrebbero aspettarsi dalla nuova stagione e ha fornito un aggiornamento sulla sua vita sentimentale. Dice che i fan possono aspettarsi di vedere una Kelly molto più leggera e “divertente” nella seconda stagione.

Per tutta la prima stagione, Kelly dice di non essersi sentita libera di essere se stessa a causa del temperamento focoso di Andrew, qualcosa che i fan hanno visto già nel primo episodio e che ha fatto provare un’immediata antipatia per l’ex attore di Power Ranger.

Dopo aver lasciato la casa di West Hollywood che ha condiviso con Andrew per cinque anni, Kelly si è trasferita in una casa più piccola, ma comunque accogliente, di 2.000 piedi quadrati che sta ristrutturando. Dice che sta “esplorando la natura”, cosa che non ha mai avuto la possibilità di fare prima.

“[The show] ha davvero dato il via al mio viaggio alla scoperta di me stesso ed è stato davvero un grande cambiamento per me. A volte è stato un po’ imbarazzante, ma alla fine è stato davvero gratificante. Quando penso a quante persone mi sono connesso e cosa ha fatto per la rappresentazione asiatica nei mass media, è più grande di me”.

*Impero Bling spoiler della seconda stagione in vista

Andrea Grey fa fare un’apparizione proprio alla fine di Impero Bling stagione 2 per una breve scena. Viene a trovare Anna e Anna appare scioccata dal suo arrivo (Anna non è mai stata timida per la sua antipatia per Andrew).

Le sue intenzioni non vengono rivelate e la scena si conclude piuttosto bruscamente con un cliffhanger. Sulla base dei recenti commenti di Kelly, non sembra che la coppia stia riaccendendo la loro relazione, ma forse Andrew ci sta provando comunque?

Bling Empire stagione 2: Kelly Mi Li e Kevin Kreider sono insieme nel 2022?

No, non lo sono. Il co-protagonista di Kelly, Kevin Kreider, ha chiarito che provava dei sentimenti per lei durante la prima stagione dello show. L’ha inseguita e ad un certo punto l’ha persino portata fuori ad un appuntamento per una notte di salsa piccante. Ma Kelly era ancora troppo coinvolta nella sua relazione con Andrew per spostare ulteriormente le cose con Kevin.

Le cose sono svanite rapidamente e alla fine della stagione, Kevin stava cercando di andare avanti, forse con un altro co-protagonista, Kim Lee. Ma dovrai guardare Impero Bling stagione 2 per vedere cosa, semmai, succede tra di loro!

Impero Bling la stagione 2 è ora in streaming su Netflix.