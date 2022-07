Keep Breathing è un’intensa riflessione sulla malattia mentale

Non riesco a immaginare di peggio che essere intrappolato in una situazione in cui non solo devo lottare per la sopravvivenza, ma devo stare da solo con i miei pensieri per un lungo periodo di tempo. Anche il periodo tra la veglia e il sonno ogni notte è un esercizio di tormento mentale. Il personaggio di Melissa Barrera, Liv, nel dramma di sopravvivenza Continua a respirare non deve immaginare, questa è la sua situazione stabilita all’inizio della serie limitata di sei episodi.

Incontriamo Liv in un aeroporto mentre cerca disperatamente di salire a bordo di un aereo per Inuvik per incontrare qualcuno prima che se ne vadano. Le prime impressioni non sono il suo forte in quanto si presenta come una persona esigente e scortese, il suo momento determinante del personaggio incluso il suo rimproverare un membro dello staff all’aeroporto a causa di circostanze al di fuori del suo controllo (terreno meteorologico dell’aereo di Liv).

Quell’esasperazione che Liv prova mostra la portata della sua disperazione, qualcosa che vediamo interiorizzato durante la stagione, specialmente quando fa i conti con il suo passato.

Continua a respirare recensione Netflix

Visto che Liv non può salire sull’aereo, intercetta un duo dopo averli sentiti riferirsi a Inuvik e li convince a lasciarla sul loro aereo. Come ci si potrebbe aspettare, le cose vanno rapidamente in discesa da lì. L’aereo si schianta, uccidendo il pilota e, non molto tempo dopo, anche il copilota (Austin Stowell) soccombe alle ferite, lasciando Liv un’unica sopravvissuta nella vasta distesa selvaggia del Canada.

È qui che lo spettacolo cambia e inizia a stabilire il suo tono. Ho visto un bel po’ di thriller di sopravvivenza, film come 127 ore e I bassifondila più recente serie Showtime Giacche giallema Continua a respirare non è un “thriller”. In realtà è una riflessione cupa e commovente sulla malattia mentale, la depressione e il modo in cui portiamo traumi infantili.

Continua a respirare è un ritratto di un personaggio molto intimo che trascorre il suo tempo a scavare in Liv e nel suo passato. Cosa succede quando sei oppresso dalla tristezza e improvvisamente costretto a combattere per la tua sopravvivenza? Ti arrendi e lasci che la natura faccia il suo corso? O combatti con le unghie e con i denti per uscirne vivo? Queste sono le domande con cui Liv si confronta mentre la sua situazione va di male in peggio.

La storia si muove avanti e indietro tra passato e presente mentre Liv cerca di rimanere piena di risorse e trovare cibo, riparo, acqua e altri strumenti necessari per sopravvivere e poi i flashback ci mostrano come è arrivata a questo punto. Quale catalizzatore nella sua vita l’ha spinta a salire a bordo dell’aereo per Inuvik con due perfetti sconosciuti?

Vediamo che, in passato, Liv ha avuto un’educazione difficile poiché sua madre ha lottato con i suoi demoni personali e ha lasciato Liv in tenera età. Più recentemente, Liv ha dovuto fare i conti con la salute malata di suo padre e un’avventura romantica al lavoro con il suo collega, Danny (Jeff Wilbusch).

Ci sono così tanti momenti in cui puoi sentire il bambino interiore di Liv che chiede stabilità e ti viene voglia di abbracciarla. Quei formidabili sentimenti del suo passato sono stati repressi, trasformando Liv nella spinosa maniaca del lavoro che tiene tutti a debita distanza da adulta. Ora un potente avvocato, Liv è costantemente in ufficio, ma non puoi scappare da ciò che hai dentro di te.

Schiantarsi nella natura selvaggia porta tutti quei sentimenti in superficie perché nella foresta non c’è niente che tenga a bada quelle emozioni. Per molti versi il paesaggio è una vasta camera dell’eco che riflette le sue paure più innate. Le schegge selvagge dei muri che Liv ha costruito intorno a se stessa per sopravvivere.

Viene catapultata in questa situazione in cui non ha nessuno su cui contare se non se stessa, e ciò si riflette nell’ambiente circostante, nell’inflessibile solitudine punteggiata da allucinazioni e visioni, come il ritorno di Stowell che dà voce a quel brutto dubbio interiore.

Il messaggio con cui ho risuonato di più sono stati i piccoli momenti interiori dello show, questa linea di base del “continua a respirare”. Sembra così semplice, ma quando ci sei dentro, in quel dolore e nell’oscurità soffocante, è tutto ciò che puoi fare, e va bene. È abbastanza. Basta mettere un piede davanti all’altro quando ogni cellula del tuo corpo ti supplica di lasciarti andare e di arrenderti. Questo è il tipo di forza interiore che Liv deve trovare mentre è bloccata e penso che Barrera faccia un ottimo lavoro suonando quei ritmi profondamente silenziosi.

Continua a respirare avrebbe potuto facilmente essere un film, ma penso che il formato episodico abbia funzionato nel suo lento crollo del passato di Liv. Come film, le sequenze in passato avrebbero potuto sembrare gonfie, mentre lo spettacolo consente esplorazioni capitolo per capitolo con elementi tematici che risuonano nel presente e nel passato.

Non so se questo spettacolo funzionerà per tutti, ma ho scoperto che è un ritratto sorprendente del dolore e del modo in cui la depressione può davvero insidiarti nei modi più inaspettati. Ho lottato con la mia salute mentale per tutta la vita e quindi ci sono stati molti momenti Continua a respirare questo mi ha lasciato un po’ senza fiato, a mio agio, credo.

Barrera porta questo spettacolo sulle sue abili spalle, ed è stato fantastico vedere lo spettacolo diretto da due registe, Maggie Kiley e Rebecca Rodriguez. Ho adorato l’uso ponderato dell’illuminazione e del colore in passato per contrastare la vegetazione lussureggiante della natura selvaggia e la miscela di toni freddi e caldi per creare uno spettro visivo dell’atmosfera.

In breve, Continua a respirare è uno studio del personaggio solenne, ma serio, portato avanti da una forte performance centrale e ho trovato qualcosa di intrinsecamente avvincente in questo tipo di malinconia poetica e nell’usare il tema “perduto nel deserto” come metafora per incanalare e lavorare attraverso il conflitto interno. L’abbiamo già visto fare? Certo, ma questo non rende questo ritratto specifico di una giovane donna meno toccante o catartico da guardare.

Continua a respirare debutterà giovedì 28 luglio su Netflix.