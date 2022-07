Keep Breathing data di uscita, trailer, sinossi, prime foto e altro ancora

Uscire da una serie di progetti come Grido, Nelle Alture e Vidal’attrice e cantante messicana Melissa Barrera continua a diversificare il suo portfolio con un nuovo progetto Netflix chiamato Continua a respirare.

Questo thriller di sopravvivenza segue una giovane donna dopo essere diventata l’unica sopravvissuta a un incidente aereo. Netflix ha appena rilasciato alcune delle prime immagini per lo spettacolo, oltre alla data di uscita, l’elenco del cast, i registi e altro ancora.

Martin Gero (Annoiato a morte) e Brendan Gall (Punto cieco) fungono da co-showrunner della serie. Tra spettacoli come questo, Giacche gialle e I selvaggisembra che le storie di sopravvivenza di incidenti aerei siano di gran moda in questo momento.

Data di rilascio di Keep Breathing

La serie limitata di sei episodi uscirà giovedì 28 luglio 2022.

Continua a respirare trailer

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Continua a respirare che puoi guardare proprio qui.

Continua a respirare cast

Oltre a Melissa Barrera, che interpreta il personaggio principale Liv, la serie avrà come protagonista anche Jeff Wilbusch (Non ortodosso), Austin Stowell (Prendi il 22, Ponte delle Spie), Juan Pablo Espinosa (Acapulco) e Florencia Lozano (Una vita da vivere, Narcos). La serie sarà diretta da Maggie Kiley (Dottor Morte, Sporco Giovanni) e Rebecca Rodriguez (Regina del sud, Pattuglia del destino). Kiley dirigerà i primi tre episodi mentre Rodriguez dirigerà la seconda metà della stagione.

Melissa Barrera interpreta il personaggio principale e l’unica sopravvissuta Liv

Austin Stowell interpreta un altro passeggero dell’aereo di nome Sam

Juan Pablo Espinosa interpreta il padre di Liv

Florencia Lozano interpreta la mamma di Liv

Non è chiaro chi ritrae Jeff Wilbusch

Di cosa tratta Keep Breathing?

Non abbiamo ancora una sinossi ufficiale, ma Netflix ha condiviso il logline dello show.

Dopo che il suo aereo privato si è schiantato nella remota frontiera canadese, l’unica sopravvissuta e avvocato di New York, Liv (Melissa Barrera), deve combattere sia una landa selvaggia che i traumi personali del passato per rimanere in vita.

C’è un trailer per Keep Breathing?

Netflix non ha ancora rilasciato un trailer per la serie. Dal momento che non uscirà fino alla fine di luglio, è abbastanza standard. Probabilmente avremo un trailer un paio di settimane prima del debutto, forse a metà luglio.

Keep Breathing è basato su un libro?

No, Continua a respirare sembra essere un’idea originale dei co-showrunner della serie.

Continua a respirare foto

Prima del debutto, Netflix ha rilasciato alcune foto in anteprima in modo da poter avere un’idea di come sarà lo spettacolo e cosa aspettarsi!

Considerando che si tratta di un thriller di sopravvivenza, è difficile trasmettere il senso di urgenza e tensione nelle immagini, ma abbiamo un’idea del personaggio di Barrera, Liv, che osserva l’ambiente circostante e valuta il pericolo in cui si trova. Sembra anche che Austin Stowell interpreterà un compagno di viaggio sull’aereo di nome Sam. Un’immagine mostra Liv vicino al corpo di Sam. Forse inizialmente sopravvive e poi muore mentre Liv si prende cura di lui.

Un’altra foto ritrae Liv mentre usa quella che sembra una bussola e diverse immagini che mostrano il bellissimo ambiente della provincia canadese della Colombia britannica, dove è stato girato lo spettacolo, il che è appropriato poiché si svolge nella “remota frontiera canadese”.

Continua a respirare debutterà il 28 luglio, solo su Netflix.