Kayla e Isaac hanno battuto il gioco?

Scegli o muori è un nuovo film horror ora in streaming su Netflix. Scritto da Simon Allen, Scegli o muori segna il debutto alla regia di Toby Meakins. Molti fan hanno anticipato questo film perché è interpretato da Asa Butterfield Educazione sessuale fama in un ruolo molto più oscuro di quello in cui lo vediamo di solito. Il film presenta anche un cameo vocale dell’icona dell’horror Robert Englund, alias Freddy Kreuger di L’incubo su Elm Street franchising.

Questo thriller horror ricco di suspense segue i giovani adulti Kayla (Iola Evans) e Isaac (Butterfield) dopo aver trovato un vecchio gioco per computer degli anni ’80. Dopo aver appreso che il premio in denaro per aver vinto il gioco non è mai stato reclamato, Kayla cerca di vedere se può batterlo e viene coinvolta in un gioco contorto in cui le uniche opzioni sono fare scelte orribili… o morire.

Spoiler avanti per Scegli o muori.

Che tu abbia visto il film o meno, continua a leggere per tutte le risposte di cui hai bisogno se sei pronto a sapere come finisce il film!

Scegli o muori finale: come funziona il gioco CURS>R?

Il gioco al centro del film si chiama CURS>R e scopriamo che è stato creato da un uomo di nome Beck (Joe Bolland). Isaac e Kayla trovano un vecchio nastro VHS rimasto nel suo vecchio magazzino che mostra il beta test del gioco. Beck e alcuni altri senza nome trovarono una maledizione e, con essa, misteriosi simboli con un potere significativo.

Per secoli, i simboli sono rimasti dormienti. Ogni simbolo significa qualcosa di diverso. Uno significa “fuoco”, un altro “sangue”, “dolore”, “annegare”, ecc. Più il maledetto soffre, più il maledetto ne trae beneficio. Il beta test mostra Beck che fa scegliere a un uomo tra mangiare un computer e il suo braccio. Quando sceglie il suo braccio, è costretto ad auto-cannibalizzarsi mentre Beck gli taglia il braccio con un coltello.

Ma più l’uomo si morde, più velocemente Beck guarisce. Facendo soffrire altre persone di questi simboli (incorporati nel codice del gioco), la persona che gestisce il gioco può guarire se stessa, curare malattie e altro ancora.

Scegli o muori finale: sia Kayla che Isaac sopravvivono fino alla fine?

Purtroppo no. Non molto tempo dopo l’arrivo di Isaac e Kayla al magazzino, inizia il quarto livello. Dal momento che Kayla e Isaac tecnicamente hanno “imbrogliato” hackerando il codice, vengono puniti da Beck come parte del gioco. Ironia della sorte, Beck usa le stesse parole di Isaac contro di lui, poiché all’inizio del film parla di come consentirebbe una modalità cheat nel suo gioco, ma si tradurrebbe in punizione o dolore (nell’universo) per il giocatore.

Naturalmente, quelle parole sono state distorte e il povero Isaac è assorbito in una dimensione statica in cui Kayla deve scegliere tra l’avanzamento veloce o il riavvolgimento. Quando avanza velocemente, Isaac vomita una bobina apparentemente infinita di pellicola, tagliandogli le viscere. Riavvolgi e lo inala con forza. Alla fine del livello, Isaac muore.

Fine Scegli o muori: Kayla ha vinto il gioco?

Dopo la morte di Isaac, Kayla affronta da sola il livello finale e la successiva battaglia con il boss. Si scopre che la battaglia finale è contro Hal (Eddie Marsan), l’uomo che ha dato inizio a questa catena di eventi mortali quando il gioco gli ha fatto creare delle copie.

La battaglia consiste in Kayla ed Eddie che cercano di uccidersi a vicenda con una svolta. Devono farsi del male per ferire l’altra persona. A complicare ulteriormente le cose ci sono la moglie e il figlio poveri e tormentati di Hal, Laura (Kate Fleetwood) e Gabe (Pete MacHale). Gabe cerca di aiutare suo padre, ma Laura ne ha abbastanza e cerca di aiutare Kayla.

Alla fine, Kayla uccide Hal annegandosi in piscina, battendo il gioco e liberando Laura e Gabe.

Scegli o muori finale: cosa succede a Kayla alla fine?

Alla fine del film, Kayla inizia a usare CURS>R per esigere giustizia da vigilante. Inizia ingannando Lance (Ryan Gage) facendogli giocare. Lance è il lurido mostro che dà droghe a sua madre e continua a cercare di costringere Kayla a dormire con lui. Kayla lo convince a uccidersi speronando la sua faccia in un lavandino pieno di aghi ipodermici. Far soffrire Lance le permette di curare le ferite che ha subito durante la lotta con Hal e guarisce sua madre.

Poi riceve una chiamata da Beck, che è impressionato dal fatto che sia riuscita a battere il suo gioco, e le chiede cosa vuole fare ora. Kayla ha intenzione di continuare a usare il gioco, ma solo per le persone che se lo meritano. Mi sembra un aggancio sequel!

C’è una scena post-crediti Scegli o muori?

No, il film non ha una scena a metà o dopo i titoli di coda, quindi non è necessario guardare i titoli di coda per un sequel o altro.

Flusso Scegli o muori su Netflix.