Katherine Heigl è davvero una mora? (Qual è il colore naturale dei capelli della stella di Firefly Lane?)

Viale delle lucciole è una delle migliori serie drammatiche su Netflix e non c’è proprio modo di discuterne. Parla di due migliori amiche, Tully e Kate, che dopo essersi incontrate da adolescenti negli anni ’70, continuano a rimanere inseparabili fino ai 40 anni. Katherine Heigl e Sarah Chalke interpretano le protagoniste e tutti adorano la chimica tra le due talentuose attrici.

La serie drammatica abbraccia oltre trent’anni ed esplora l’inizio dell’amicizia di Tully e Kate da adolescenti fino alla mezza età. Poiché Tully e Kate sono completamente opposti in ogni modo, hanno diversi argomenti durante la loro amicizia. Ma ciò che conta è che alla fine tornino sempre l’uno verso l’altro. Beh, di solito risolvono i loro problemi, ma non so come andranno a finire le cose per loro nella seconda e ultima stagione. Incrociamo le dita, rimangono amici intimi alla fine dello spettacolo.

Ora, se eri un fan di Katherine Heigl prima Viale delle lucciole, probabilmente sei rimasto scioccato nel vedere i suoi capelli castani dondolanti nella serie drammatica. Di solito ha i capelli biondi. Ad esempio, gli ex personaggi che interpretava erano tutti biondi, come Izzie Stevens Grey’s AnatomyAlison Scott dentro BussareJane Nichols in 27 Abitie Abby Richter in La dura verità. Quindi, si è tinta i capelli di castano per il ruolo di Tully? Qual è il suo colore naturale di capelli? Continua a leggere perché abbiamo risposto a queste domande scottanti.

Firefly Lane: Katherine Heigl è davvero una mora?

No. La bellissima attrice è apparsa nel talk show Il discorso nel febbraio 2021 per promuovere la prima stagione di Viale delle lucciole e ha detto che ha cambiato il colore dei suoi capelli perché voleva “onorare il libro su cui si basa lo spettacolo e mantenerlo il più fedele possibile alla storia”. Se non lo sapevi, la serie drammatica è basata sull’omonimo libro di Kristin Hannah. Il personaggio di Heigl è bruna nel romanzo, quindi ha voluto mantenere lo stesso colore di capelli per lo spettacolo.

Fortunatamente, non ha dovuto tingersi i capelli di castano per il ruolo. Indossa diverse parrucche castane durante lo spettacolo, invece di tingersi i capelli.

Qual è il colore naturale dei capelli della star di Firefly Lane, Katherine Heigl?

Secondo Us Magazine, Heigl è una bionda naturale. Questo non è necessariamente sorprendente perché ha sempre sfoggiato i capelli biondi nei film, nei programmi TV e nella sua vita personale. Voglio dire, anche i capelli di suo figlio sono naturalmente biondi. Questa è la prova proprio lì.

Assicurati di trasmettere in streaming Viale delle lucciole stagione 2 su Netflix.