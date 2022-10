Kate Siegel è in The Midnight Club?

È ufficialmente ottobre, quindi non sorprende che Netflix abbia un nuovissimo spettacolo di Mike Flanagan che sta per uscire. Venendo fuori il successo di L’ossessione di Hill House e L’ossessione di Bly Manoril regista dell’horror ha poi cambiato marcia per il rilascio Spuntino di mezzanotte l’ultima stagione spettrale, una storia originale che è davvero agghiacciante. La sua ultima uscita, Il club di mezzanotteè basato sul libro YA con lo stesso nome scritto da Christopher Pike, insieme ad altre opere dell’autore per bambini.

Il club di mezzanotte è uno show per adolescenti, ma è comunque abbastanza inquietante da farti entrare nello spirito di Halloween. E il cast è davvero eccezionale. Naturalmente, se segui i lavori di Flanagan, saprai che collabora spesso con gli stessi attori. Sua moglie, Kate Siegel, è stata in quasi tutti i suoi spettacoli e film, e Il club di mezzanotte presenta volti familiari come Samantha Sloyan, Zach Gilford, Rahul Kohli e altri.

Se hai visto il trailer di Il club di mezzanotte o hai già iniziato a guardare la serie di 10 episodi, ti starai chiedendo, è Kate Siegel in questo spettacolo? Anche se non fa parte del cast principale, potrebbe essere vista da qualche parte nella serie…

Kate Siegel fa un cameo in The Midnight Club

Secondo lo stesso Flanagan, Siegel apparirà Il club di mezzanotte, ma il suo ruolo è così piccolo che potresti perderlo. Come riportato da Collider, il Dottor Sonno il regista è andato su Twitter per condividere con i fan per cui Siegel era impegnato a girare La moglie del viaggiatore nel tempo su HBO Max, quindi non poteva avere un ruolo principale nel suo nuovo spettacolo. Tuttavia, è stata in grado di filmare un piccolo cameo apparentemente “VERRRRRRRY piccolo”.

Flanagan ha anche scherzato sul fatto che ci sono altri cameo nascosti Il club di mezzanottequindi i fan con gli occhi d’aquila dovranno stare all’erta mentre guardano!

Precedente a Il club di mezzanotteSiegel e Flanagan hanno lavorato insieme al cinema Oculo, Silenzio, Ouija: L’origine del malee Il gioco di Geraldcosì come gli spettacoli L’ossessione di Hill House, L’ossessione di Bly Manore Spuntino di mezzanotte. Successivamente, Siegel apparirà nell’adattamento di suo marito di La caduta della casata degli Usher su Netflix.

Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su La caduta della casata degli Ushere nel frattempo assicurati di controllare Il club di mezzanotte quando arriverà su Netflix questo venerdì, 7 ottobre.