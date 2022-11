Kate Middleton ha copiato lo stile di Meghan Markle nella sua recente uscita?

L’animosità tra le due cognate reali, Meghan Markle e Kate Middleton, è stata evidente sin dall’inizio. Il La duchessa del Sussex e la principessa del Galles sono spesso messe l’una contro l’altra in tutti i dipartimenti, che si tratti della moda, delle apparizioni pubbliche, del loro modo di parlare o di comportarsi in pubblico. Markle si è spesso trovata al ricevere la fine del trolling e delle critiche per aver indossato abiti simili a quelli di Middleton.

Solo pochi giorni fa è diventato virale un post in cui si affermava che l’abito da sposa di Markle per il suo primo matrimonio con Trevor Engelson era fortemente ispirato dall’abito da ricevimento di Kate Middleton. Tuttavia, questa volta, è il Principessa del Galles che è stata esaminata. Di recente, è stata vista nel Regno Unito per un fidanzamento ufficiale a Scarborough mentre indossava un lungo cappotto beige. Il il vestito sembrava familiare a molte persone come hanno sottolineato che questo era qualcosa che Meghan Markle indossava due anni fa.

L’esperta di stile Miranda Holder fa un confronto tra gli outfit di Meghan Markle e Kate Middleton

È stato nel 2020 che Meghan Markle è stata avvistata indossando un cappotto cammello durante la visita alla Canada House a Londra con il principe Harry. La somiglianza tra gli abiti di Markle e Middleton è difficile da perdere. Mentre gli osservatori reali hanno ha incolpato la regina consorte successiva per aver copiato l’ex attrice americana, l’esperta di stile Miranda Holder ha difeso la prima. Il titolare ha affermato che sebbene i cappotti cammello sono uno dei look caratteristici di Meghan Markle, anche Kate Middleton li ha indossati più e più volte.

È #KateMiddleton che copia #MeghanMarkIe con il caratteristico cappotto color cammello della #DuchessofSussex. Niente più vestiti da cappotto per #KopyKate pic.twitter.com/nilEE94ags — IYKYK (@DModestGoddess) 3 novembre 2022

“È verissimo che il cappotto cammello è uno degli eroi del guardaroba di Meghan. Ne ha un’intera collezione che usa per aggiungere smalto a ogni outfit. Tuttavia, Kate non stava copiando Meghan, perché, nel vero stile della Principessa Catherine, ha indossato lo stesso bellissimo cappotto in molte occasioni. ha detto l’esperto di stile in un video di TikTok.

Chiarindo ulteriormente la differenza tra le due duchesse, Holder lo aggiunse Markle ha optato per un look tonale due anni fa, mentre Middleton lo ha reso un elegante abito monocromatico. Sebbene l’esperta di stile fosse tutta elogia per la principessa Catherine, le piaceva Abiti l’outfit di allume più perché sembrava molto chic e costoso.

