Kate Middleton “aspetta” che Meghan Markle si scusi?

Il funerale della regina Elisabetta II non è stato in grado di riparare le cose tra le due cognate, Meghan Markle e Kate Middleton. Meghan non ha mai condiviso un buon rapporto con la Principessa del Galles. Tuttavia, la loro relazione si è deteriorata in seguito La partenza del principe Harry e Meghan dal Regno Unito. Inoltre, il principe William e Kate sono arrabbiati con i Sussex per la loro esplosiva intervista con Oprah Winfrey e altre dichiarazioni controverse.

La scomparsa di Il monarca più longevo della Gran Bretagna ha visto i due fratelli riunirsi. I quattro reali che compongono Harry, Meghan, Kate e William, hanno fatto apparizioni insieme negli ultimi giorni durante i funerali di stato della regina e i servizi di commiato. In una sorprendente svolta degli eventi, William ha anche invitato il duca e la duchessa a vedere gli omaggi floreali fuori dal castello di Windsor. Tuttavia, i frequenti incontri delle ultime due settimane non hanno contribuito alla riconciliazione tra i due fratelli Prince. Un esperto reale ha anche gettato luce sulla condotta reciproca di Meghan Markle e Kate Middleton.

Uno spaccato della relazione tra Meghan Markle e Kate Middleton

Mentre la gente spera di rivedere i quattro reali insieme, esperto reale Russell Myers ha rivelato lo stato attuale della relazione tra Meghan Markle e Kate Middleton. Ha affermato che il due donne reali non si scambiavano una sola parola durante le cerimonie. Inoltre, mentre il Duca e la Duchessa di Sussex erano nel Regno Unito, tnon hanno avuto incontri personali o chat con la Principessa del Galles.

“Fonti hanno detto che la principessa del Galles e Meghan non erano ‘conosciute’ per aver scambiato parole per tutto il periodo in cui i Sussex erano nel Regno Unito”, Russell ha detto a Myers come citato da Mirror.

L’informazione non è difficile da credere. Meghan è stata avvistata in piedi da sola, lontana dagli altri membri reali durante i funerali di stato del defunto monarca. Inoltre, viene rivelato che Kate è “in attesa di scuse” dalla duchessa di Sussex.

Durante la sua intervista con Oprah, Meghan Markle ha rivelato come Kate l’ha fatta piangere poco prima del matrimonio reale. I due hanno litigato per le ragazze dei fiori, cosa che ha fatto piangere Meghan. L’intervista non è andata bene con Kate, e spera che l’ex attrice americana si scusi.

Ci sono possibilità che la relazione tra Meghan e Kate migliori? Condividi nei commenti.

