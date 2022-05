Kate Bosworth rivela il motivo commovente per cui si è unita a Along for the Ride

Lungo per la corsa arriverà su Netflix questo venerdì, 6 maggio. Il nuovo film è basato sull’omonimo romanzo di Sarah Dessen e il primo di numerosi progetti Dessen sullo streamer. Prima della premiere, abbiamo avuto la possibilità di parlare con l’attrice Kate Bosworth, che interpreta Heidi nel film.

Auden (Emma Pasarow) decide di trascorrere un’estate tranquilla prima del college nella località balneare di Colby con suo padre (Dermot Mulroney) e sua moglie, Heidi. Hanno appena avuto un nuovo bambino. Ma mentre è in città, Auden incontra il misterioso Eli (Belmont Cameli) e lui la aiuta a fare tutte le cose che si sono perse mentre era al liceo.

Uno dei motivi principali per cui mi è piaciuto il film e ho colto al volo l’occasione di chattare con Bosworth è perché il personaggio di Heidi è ben lungi dall’essere una rappresentazione stereotipata della matrigna nel film. Invece di essere mostrata come un’antagonista unidimensionale, Heidi è incredibilmente calorosa e ama sinceramente Emma. È orgogliosa di lei e racconta costantemente a tutti a Colby i suoi successi. È stato un bel cambio di ritmo.

E si scopre che anche Bosworth aveva un legame molto reale e commovente con il personaggio, di cui abbiamo parlato con lei!

Kate Bosworth rivela il motivo commovente per cui ha accettato il ruolo di Along for the Ride

Nella vita reale dell’attrice, è stata per molti anni la matrigna di una giovane donna di nome Jasper. Si sono conosciuti quando Jasper aveva circa 12 anni e lei ora ne ha 24.

Sul suo ragionamento per voler assumere il ruolo di Heidi, Bosworth ha detto: “Sbriciolamo quello stereotipo della ‘matrigna malvagia’ e portiamo un po’ di calore alla festa e un po’ di amore alla festa e portiamo un po’ di connettività. Il mio rapporto con [Jasper] è stato solo quello. Dico sempre che il mio ruolo più grande e importante nella mia vita è stato quello di essere una matrigna, quindi questo ruolo, per molti versi, è stato il più personale, il più intimo e, per molti versi, il più importante”.

Se vuoi sentire Bosworth parlarne lei stessa, puoi guardare la clip completa qui sotto:

C’è anche una scena adorabile nel film in cui Heidi incontra la madre biologica di Auden (l’ex moglie del marito di Heidi), interpretata da Andie MacDowell. Invece di litigare, i due in realtà condividono un momento importante insieme, quello che Bosworth chiama “fondamentale”.

“È stato così nella mia vita, mi sono seduto con la madre biologica di Jasper e ho vissuto questi grandi momenti della vita. C’erano molti parallelismi personali importanti per me in questo film”, dice Bosworth, continuando, “Sentivo che era importante che le persone vedessero. Avere questa dinamica familiare stimolante, piena di speranza e amorevole. E anche se imperfetto, e anche se reale, è l’amore che li collega tutti”.

Flusso Lungo per la corsa questo venerdì, 6 maggio, in esclusiva su Netflix.