Insieme a Cose più strane stagione 4 volume 2 ufficialmente uscito e la maggior parte dei fan che hanno visto gli episodi più recenti ormai, ci resta poco da fare da ora in poi Cose più strane la stagione 5 va in onda per poi teorizzare su cosa potrebbe accadere dopo o su come potrebbe finire lo spettacolo. L’ultimo Cose più strane la teoria suggerisce una connessione significativa tra Karen Wheeler (Cara Buono) e Vecna.

Games Radar ha riportato la teoria, ricollegandola a un video di TikTok che delinea il possibile legame familiare di Karen Wheeler con il grande cattivo di Jamie Campbell Bower. Da allora, la teoria ha preso piede a macchia d’olio e si è diffusa su Reddit, Twitter e altri forum online.

Ma qual è esattamente questa teoria sulla mamma di Mike (Finn Wolfhard), Holly e Nancy (Natalia Dyer)? Potrebbe essere vero?

Teoria di Stranger Things: Karen Wheeler è collegata a Vecna?

La teoria è che Karen Wheeler potrebbe essere la sorella di Vecna, Alice Creel. Come sappiamo, Vecna ​​è in realtà un uomo dai molti nomi, tra cui 001, Peter Ballard e Henry Creel. Abbiamo visto Henry e Alice insieme da bambini brevemente in un flashback e si ritiene che Henry abbia ucciso sua sorella insieme a sua madre. Tuttavia, cosa accadrebbe se Alice non fosse effettivamente morta?

Perché la gente pensa che sia possibile? Bene, è iniziato con il marketing per Cose più strane stagione 4. I poster dei personaggi includevano Karen Wheeler, il che è interessante dal momento che il ruolo di Cara Buono è stato piuttosto piccolo in tutte e quattro le stagioni finora, non è elencata come una serie regolare, ma è l’unico personaggio secondario / secondario ad aver ottenuto il suo manifesto del personaggio.

Anche il nuovo arrivato, Enzo/Dmitri (Tom Wlaschiha), non ne ha avuto uno, ma ha avuto molto più tempo sullo schermo rispetto a Buono nella stagione 4.

Ancora più interessante è che il poster di Karen include la casa dei Creel. Ha senso che i poster di Nancy, Steve (Joe Keery), Dustin (Gaten Matarazzo), Erica (Priah Ferguson) e Robin (Maya Hawke) abbiano tutti la casa dei Creel poiché sono il gruppo di Hawkins e trascorrono un periodo significativo quantità di tempo lì, ma perché Karen è inclusa nel mix?

Non è solo il poster. Alla fine della stagione 4, episodio 9, i fan hanno pensato che la reazione di Karen alla “neve” o alla cenere sottosopra in Hawkins, fosse un po’ troppo consapevole, come se forse fosse consapevole del cambiamento che si verifica intorno a lei. Inoltre, tra tutti i personaggi minori e i genitori (oltre a Joyce), Karen è l’unico personaggio ad avere qualcosa in più nello show, come la sua sottotrama minore con Billy Hargrove (Dacre Montgomery) nella terza stagione.

Sembra solo che Karen possa avere un ruolo più significativo da svolgere prima che le cose siano dette e fatte. Forse non è Alice Creel, ma sembra che Karen lo sia qualche cosa altro in corso o nascosto. E se lei è Alice, quale modo migliore per confondersi con Hawkins e sdrammatizzare che sposare un noioso e sicuro come Ted Wheeler?

Cosa ne pensate di questa novità Cose più strane teoria e cosa significa per Karen Wheeler?