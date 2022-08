Kaos rilascia aggiornamenti, cast, sinossi, riprese e altro ancora

Netflix sta sviluppando una versione oscuramente comica della mitologia greca chiamata Kaos. Il nuovo spettacolo è in lavorazione da un po’, ma finalmente stiamo iniziando a ricevere più notizie sul casting e dettagli sulla serie.

Sviluppato e scritto da La fine del fottuto mondo il creatore Charlie Covell, Kaos conterrà un cast di talento che include Jeff Goldblum, David Thewlis, Debi Mazar, Aurora Perrineau, Janet McTeer e Stanley Townsend. Georgi Banks-Davies (Ragazze di carta, Odio Suzie) è stato scelto come regista principale della serie, con Runyararo Mapfumo (Educazione sessuale) impostato per dirigere il secondo blocco di episodi.

Scadenza lo segnala Kaos è in sviluppo da molto tempo, essendo stata annunciata per la prima volta nel 2018. La serie ha ricevuto ufficialmente il via libera l’anno scorso e attualmente è in fase di riprese in Spagna. Kaos è stato commissionato da Anne Mensah e Sophie Klein per Netflix ed è prodotto da Jane Featherstone (Chernobyl), Chris Fry (Chernobyl), Georgi Banks-Davies (Odio Suzie), e Nina Lederman. Harry Munday (paesaggisti) e Katie Carpenter (paesaggisti) stanno producendo la serie.

Aggiornamenti di rilascio di Kaos

Dal momento che la serie è ancora in fase di riprese, è probabile che non uscirà prima della metà della fine del 2023. Dipende da quando si concluderanno le riprese, dalla durata degli episodi e da quanto tempo ci vorrà per la post-produzione.

Cast di Kaos

Nell’agosto 2022, Scadenza lo ha annunciato Minore l’attrice Debi Mazar aveva ottenuto l’ambito ruolo di Medusa nella serie mitologica. Hugh Grant era stato precedentemente assegnato al ruolo di Zeus, ma ha dovuto abbandonare a causa di conflitti di programmazione. Jeff Goldblum da allora è entrato nel ruolo.

Come menzionato sopra, Kaos presenta un incredibile cast di attori. Ecco l’elenco completo finora:

Debi Mazar come Medusa

Jeff Goldblum come Zeus

Janet McTeer

David Thewlis

Aurora Perrineau

Scogliera Curtis

Killian Scott

Misia Maggiordomo

Leila Farzad

Nabhaan Rizwan

Rakie Ayola

Stanley Townsend

Sinossi della trama di Kaos

Ecco il logline ufficiale di Netflix, per gentile concessione di What’s On Netflix:

Una rivisitazione cupamente comica e contemporanea della mitologia greca, che esplora i temi della politica di genere, del potere e della vita negli inferi. Zeus ha una ruga. È preoccupato che possa significare la fine del mondo… e potrebbe. Perché sulla terra, sei umani, ignari della loro importanza o della loro connessione tra loro, apprendono che sono parti componenti di un’antica profezia. Scopriranno la verità sugli dei e su cosa stanno facendo agli umani? E, se lo fanno, saranno in grado di fermarli?

Kaos è basato su un libro?

La serie è ispirata alla mitologia greca, ma non si basa su alcun libro di fantasia o rivisitazione specifica.

C’è un trailer per Kaos?

No. Lo spettacolo è ancora in fase di riprese, quindi non aspettarti di vedere un teaser o un trailer a breve. Potremmo ottenere alcune immagini in anteprima prima della fine dell’anno, quindi resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti!