Kanye West sta per affrontare un’altra causa? Il produttore di Donda 2 afferma di non aver ricevuto un solo centesimo dal rapper

Kanye West ha già a che fare con molto adesso. Dopo aver perso contratti con grandi marchi come GAP, Balenciaga e Adidas, il rapper è stato duramente colpito. Non sta rastrellando miliardi come faceva una volta. In effetti, è stato recentemente riferito che è scivolato giù dai ranghi dei miliardari ed è entrato nella lista dei milionari.

Certo, è ancora un uomo piuttosto ricco, ma ha bisogno di sistemare i pagamenti alle persone che hanno lavorato sotto di lui molto velocemente. Altrimenti, potrebbe avere un’altra causa tra le mani! Di recente, un produttore ha affermato di non aver ancora ricevuto alcun pagamento dal rapper Donda. Quindi qual è l’intera storia?

Kanye West deve ancora pagare le royalties al produttore ATL Jacob

Apparentemente, ATL Jacob ha lavorato all’album Donda West 2 con West. Ha contribuito a Keep It Burning, Pablo e Louie Bags. Sebbene sia stata un’esperienza significativa per il produttore alle prime armi, non ha ancora ricevuto alcuna royalty per il suo duro lavoro. Ha rivelato queste informazioni durante un’intervista con VladTV. Ha inoltre rivelato che le persone che hanno acquistato l’album su Stem non hanno ricevuto l’intero album. Le tracce dell’album erano demo incompiute.

Kanye West ha pubblicato il suo undicesimo album in studio "Donda 2" a febbraio… più o meno, ma almeno uno dei contributori afferma di non aver ancora ricevuto un centesimo per i suoi sforzi. https://t.co/PCkxRjFGyv — TMZ (@TMZ) 16 novembre 2022

West sta già combattendo una causa con la Boogie Down Productions di KRS-One per l’uscita dell’album. Il rapper aveva reso l’album esclusivo per il suo musicista Stem. Ma questo non è il suo primo scontro con la legge. Il suo manager lo aveva precedentemente citato in giudizio per $ 4,5 milioni per averlo licenziato e non avergli pagato quanto dovuto. Più recentemente, la famiglia di George Floyd lo ha citato in giudizio per 250 milioni di dollari per diffamazione. Il padre di quattro figli aveva affermato che Floyd era morto per overdose quando, in realtà, era stato ucciso.

Ultimo ma non meno importante, il cantautore ha dovuto pagare diverse migliaia di dollari come risarcimento ai suoi ex dipendenti. Tutti gli avevano fatto causa per maltrattamenti sul lavoro e licenziamento ingiusto, per esempio, licenziato per aver interpretato Drake.

Pensi che Kanye West ripagherà Jacob prima che le cose degenerino?

