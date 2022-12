Kanye West pubblica un’osservazione inquietante sul boss di Twitter Elon Musk e l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in uno sfogo su Instagram

Una dopo l’altra, le polemiche su Kanye West continuano ad aumentare. Dopo essersi separato dalla sua ormai ex moglie, Kim Kardashian, Ye ha continuato a diffondere discorsi di odio. Il suo commenti antisemiti lo ha portato a perdere ancora una volta qualsiasi accordo e il suo account Twitter. Di recente, il nuovo proprietario del gestore dei social media, Elon Musk, ha sospeso l’account Twitter di Ye perché ha postato una svastica sul suo muro lodando Adolf Hitler.

Le impressioni sull’incitamento all’odio (il numero di volte in cui è stato visualizzato il tweet) continuano a diminuire, nonostante la significativa crescita degli utenti! @TwitterSafety pubblicherà i dati settimanalmente. Libertà di parola non significa libertà di accesso. La negatività dovrebbe e avrà meno portata della positività. pic.twitter.com/36zl29rCSM — Elon Musk (@elonmusk) 2 dicembre 2022

Dopo aver sospeso il suo account su Twitter, il rapper è apparso su Instagram con un commento su Elon Musk. Il suo commento ha incluso l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, anche. Mentre Elon Musk è stato suo amico di lunga data, anche quando Hai violato le linee guida della community, ha dovuto sospendere l’account di Ye. Ma cosa hai detto di Musk e Obama?

Kanye West arriva su Instagram con un’osservazione su Elon Musk

Facendo riferimento alle foto dell’infanzia di Elon Musk, il rapper ha pubblicato la sua osservazione sul suo account Instagram. Ha scritto chiedendosi se fosse l’unico o se lo pensasse anche qualcun altro Elon Musk deve essere per metà cinese. Ha anche citato l’ex presidente, Barack Obama.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ye (@kanyewest)

Come ha detto, Musk potrebbe essere un clone mentre anche Obama potrebbe esserlo. Il rapper si è scusato per aver usato parolacce ma poi ha continuato dicendo che non aveva altre parole per l’ex POTUS. Nella didascalia è citato l’ex marito di Kim Kardashian Hai usato la piattaforma di Mark Zuckerberg per incitare a un’indagine di massa delle foto dell’infanzia di Elon Musk. Mentre scriveva questo su Barack Obama ed Elon Musk, anche il proprietario di Twitter ha risposto ai suoi commenti.

Il magnate degli affari ha detto: “Lo prendo come un complimento!” Pur mantenendo la calma, Elon Musk è tornato al tweet mentre rispondeva al rapper stesso. In mezzo a tutte queste polemiche, come pensi che sopravviverà il rapper? Cosa ne pensi dei commenti che il rapper ha appena fatto? Pensi che dovrà affrontare altre conseguenze? Sentiti libero di condividere i tuoi pensieri nella casella dei commenti qui sotto.

