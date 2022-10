“Kanye West o niente” – Mo’ Money Mo’ Problems Il cantante Diddy annuncia il suo sostegno al rapper multimiliardario

La confraternita di Kanye West e Diddy è come nessun’altra. Ye è noto per mostrare la sua creatività come musicista è anche uno stilista creativo. Il cantante Gold Digger ha goduto con successo di anni di collaborazione con Adidas, creando una delle sneakers Yeezy più ricercate. Anche le recenti notizie sulla sua ricaduta con GAP su visioni separate sono state un argomento caldo. Ora sta cercando di lanciare i suoi negozi con la grande aspettativa di occhiali a basso costo.

Chiaramente, l’uomo si è fatto amici e nemici nel settore a causa della sua natura schietta. Ye ha anche attraversato un divorzio difficile che ha raccolto critiche per il modo in cui ha gestito la situazione. Nonostante ciò, sua moglie e i suoi figli sono venuti a sostegno per promuovere i suoi occhiali YZY. Tra questi c’è un collega rapper Diddy, che continua a predicare gli affari di West. In effetti, ha promesso di non indossare Adidas dopo che Ye ha litigato con il marchio.

Diddy mostra amore fraterno sostenendo Kanye West

Si certo ha degli alleati leali. Puff Jones, che si chiama anche lui Diddy ha supportato il suo amico in un video appena caricato sul suo account. In un post video su Twitter, ha detto, “Non mancherei mai di rispetto a Kanye”, affermando come il cantante di Flashing Lights lo abbia aiutato in modo creativo. Il cantante ha anche annunciato: “È Kanye o niente” aggiungendo che Ye lo ispira mentre grida, “Sono nella mia Yeezy.”

Sono nei miei negri Yeezy!!!!! LFG!!!!! @kanyewest O NIENTE!!!!!! pic.twitter.com/wca6VpdxLc — AMORE (@Diddy) 1 ottobre 2022

Ye ha ricondiviso questo video sulla sua storia di Instagram. L’account a cui è stato cancellato tutto il contenuto ha stranamente la sua ex suocera, la foto di Kris Jenner come immagine del profilo.

LEGGI ANCHE: Kanye West condivide un messaggio in cui esprime il suo amore per i “migliori amici” Justin Laboy e Future

L’amicizia tra Ye e Diddy ha origini lontane. Nonostante entrambi abbiano una forte personalità, l’amore tra i due ha superato la prova del tempo. In precedenza, Ye ha anche tenuto un discorso al premio BET alla carriera di Diddy, elogiando il collega musicista per aver sfondato le porte del classicismo, del gusto, della cultura e dello swag. In un settore in cui le relazioni si creano e si interrompono molto velocemente, è commovente per i fan vedere questi due tenere duro.

Cosa ne pensate dell’amicizia dei due rapper? Lascia un commento qui sotto per condividere i tuoi pensieri con noi.

Puoi vedere l’apparizione del cantante di Last Night nel documentario Netflix di Kanye West jeen-yuhs.

Il post “Kanye West or Nothing” – Mo’ Money Mo’ Problems Il cantante Diddy annuncia il suo sostegno al rapper multimiliardario è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.