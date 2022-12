Kanye West non è all’altezza di Nemesis Taylor Swift e Drake mentre Spotify Wrapped svela i più grandi artisti del 2022

Auricolari, riproduzione di musica e isolamento dal mondo; è la sensazione che nessuno può spiegare. Ora ci sono molte opzioni per tutti per ascoltare la propria musica preferita. Una di queste applicazioni è molto popolare, Spotify. L’applicazione ha quasi tutti i generi e cantanti e l’intera raccolta della loro musica. Include Kanye West, Taylor Swift, Drake, Selena Gomez, One Direction, e inoltre. Ci sono notizie entusiasmanti per gli utenti di Spotify, come abbiamo fatto noi Spotify avvolto 2022 qui, che ha una notizia incredibile per tutti.

Mentre parliamo di grandi artisti, di recente abbiamo visto molto Kanye West nei titoli delle notizie. Il rapper ha affrontato le difficoltà a causa dei suoi commenti controversi e del suo comportamento poco professionale. Sapevi che una volta ha pubblicamente umiliato un altro grande cantante, Taylor Swift? A causa sua comportamento controverso, Hai creato molto nemici per lui. E questo Spotify avvolto 2022 rivelazione potrebbe aver fatto il rapper più scoraggiato.

LEGGI ANCHE: Adidas Kick avvia i loro tentativi di affrontare i problemi di Kanye West rispetto ai loro dipendenti, rivela un rapporto

Kanye West non è all’altezza della nemesi

Tutti sono a conoscenza della polemica tra il cantante dei City of Gods e Taylor Swift. Ma il rapper ha avuto anche un problema con un altro rapper di nome Drake. Una volta hai licenziato un dipendente Yeezy perché ha suggerito il nome di Drake quando gli è stato chiesto. Beh, per quanto poco professionale possa sembrare, ecco come si era comportato Ye. Ora, con Spotify avvolto, di nuovo Sei rimasto indietro. Spotify Wrapped ti racconta gli artisti, i generi, le canzoni e i podcast più ascoltati con più informazioni statistiche. Nella rivelazione di quest’anno delle tendenze mondiali e statunitensi, Taylor Swift e Drake hanno superato e hanno lasciato Ye alle spalle.

Bad Bunny, con Taylor Swift, Drake, The Weeknd, e BTS è l’artista più ascoltato in streaming globalmente. Ma anche negli Stati Uniti, con Drake al primo posto, Non sei riuscito a superare Taylor Swift. Negli Stati Uniti, con Drake in testa, Taylor Swift, Bad Bunny, Kanye West e The Weeknd; questo è l’ordine.

LEGGI ANCHE: Dopo le affermazioni per diffamazione di Adidas, i fan credono che l’incontro imbarazzante di Emily Ratajkowski con un “uomo famoso” sia stato Kanye West

Non solo nella sua vita musicale ma anche in quella professionale, il rapper sembra aver avuto una caduta importante. Ha perso importanti accordi con i suoi soci in affari. Il rapper ha perso anche diversi dipendenti che si stanno facendo avanti per esporre il poco professionale Tu seguivi. Con maggiore controversie sotto il nome del rapper, pensi che sopravviverebbe? Inoltre, comunicaci il tuo podcast o genere preferito che segui su Spotify.

