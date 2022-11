Kanye West nel suo album del 2021 ha paragonato la vita con l’ex moglie Kim Kardashian al carcere

Kanye West sapeva come usare il dolore per creare arte. L’artista era passato dal denigrare sua moglie sui social media al denigrarla attraverso le canzoni. Dopo che una serie di social media si è scatenata, ai fan sono state offerte nuove canzoni del musicista. Se le interviste non bastassero, possiamo vedere di più sul suo divorzio e sulla sua vita in questo nuovo album.

Il cantante è stato sicuramente profondamente colpito dal suo divorzio dalla socialite Kim Kardashian. Obbligandolo a prendere le distanze, non solo da Kim ma anche dai loro quattro figli. Attraverso il suo album del 2021, abbiamo visto la rabbia, le emozioni e altri suoi interessanti confronti.

Kanye West ha parlato del carcere e di Kim Kardashian nel suo ultimo album

Tra alcune dichiarazioni pubbliche controverse, Ye è tornato con un album musicale nel 2021. Il suo ultimo è stato Donda, che prende il nome dalla sua defunta madre. Fuori dalla lista, una canzone, in particolare, è stata piuttosto una rivelazione nella sua vita e nella sua mente. Welcome to My Life ha esplorato la sua casa a Calabasas con la sua ex moglie Kim Kardashian. Paragonò l’abbandono della casa condivisa con la sua ex moglie alla liberazione dal carcere. Il testo della canzone recita così, “Dì agli assassini che sono scappato da Calabasas.” La canzone doveva essere una rappresentazione del suo burrascoso matrimonio, della fallita campagna presidenziale e del crollo di Twitter.

In effetti, l’intrattenitore ha avuto un crollo drammatico durante l’esecuzione di questa canzone. Ye è stato visto fare una pausa prima che iniziasse a piangere. Una fonte vicina ha detto “Parla dei bambini e dice che lei ha preso tutto.” West ne ha passate tante dopo la separazione dai suoi figli. Ma molti sostengono che la celebrità sia caduta in una depressione visibilmente profonda dopo la morte della sua amata madre nel 2007 a causa di un intervento chirurgico andato storto.

LEGGI ANCHE: Dopo le controversie online, Kanye West finisce per litigare nella vita reale all’allenamento di calcio di suo figlio

Attualmente sta divorziando con Kardashian mentre i due litigano per dividere la ricchezza e per la custodia dei loro figli. Tra le sue ultime polemiche, i marchi di moda hanno tagliato i legami con il cantante. Ma ora questo si è esteso anche alla sua musica. A quanto pare, lo stadio SoFi ha cancellato il suo spettacolo per protestare ancora una volta contro le sue debacle.

West continuerà ad essere un musicista e a superare tutto il dramma? È da vedere. Facci sapere cosa pensi di Ye come musicista.

Il post Kanye West nel suo album del 2021 Compared Living With Ex-Wife Kim Kardashian to Jail è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.