Kanye West lancia un altro siluro in un’intervista che fa paragoni selvaggi tra Olocausto e P*rn

Kanye West continua il suo sproloquio antisemita. Il cantante è stato preso di mira per aver twittato: “Deathcon 3 agli ebrei.” Ha portato alla sua interruzione del contratto da marchi di moda come Adidas. Ma questo non gli ha impedito di difendere le sue opinioni e raddoppiarle. Il rapper è attivo sui social media o rilascia interviste per inviare il suo messaggio.

Il cantante di Praise God, candidato alle elezioni presidenziali, ha offeso molte persone con il suo punto di vista. Recentemente è apparso in un’intervista con Alex Jones e gruppi politici di destra come The Proud Boys. Il fondatore del gruppo, Gavin McInnes, ha detto che intendeva aiutare Ye a prevenire la sua narrativa antisemita con l’intervista, ma sembra che sia successo il contrario.

Cosa ha detto Kanye West durante l’intervista su Hitler e il semitismo?

Ye è tutt’altro che finito con la sua narrativa antisemita. Dopo la controversa intervista con Alex Jones, ha parlato con il fondatore di Proud Boys, Gavin McInnes, dei suoi pensieri su Hitler e l’olocausto. Secondo i rapporti, ha persino paragonato le orribili atrocità a p * rn in America. Sulla piattaforma Censored.TV, “c’è una collusione di avvocati e manager ebrei e qualsiasi altra cosa tu possa pensare che danno pornografia all’America”. Ha fatto un paragone tra la pornografia e il “Camera a gas“usato durante l’olocausto, concludendo come entrambe le cose sono usate per”ammutolirci.“

Trascinando l’ex moglie Kim Kardashian nella discussione, ha affermato che viene utilizzata per promuovere la pornografia dall’industria e ha affermato che ha distrutto la sua famiglia. Voi a quel punto ha continuato a lodare Hitler e ha difeso la sua reputazione affermando: “alcune delle informazioni sulla Germania nazista non sono corrette e che l’Olocausto non è l’unico Olocausto.” Un altro paragone che ha fatto dell’olocausto è stato con la scelta moderna dell’aborto.

Il Candidato alla Presidenza non sembra essere infastidito dall’effetto che le sue dichiarazioni potrebbero avere. In effetti, pensa che lo aiuterebbe solo. Cosa ne pensi delle sue opinioni? Commenta i tuoi pensieri.

