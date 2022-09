Kanye West e Candace Swanepoel solo un’altra acrobazia PR? Fonti affermano che è una delle “muse”

Il rapper americano Kanye West riesce ad essere più volte nei titoli dei giornali grazie alla sua colorata vita amorosa. L’anno scorso ha avuto un divorzio disordinato da Kim Kardashian e da allora il suo la vita personale sta guadagnando molta più attenzione rispetto alla sua carriera professionale. È stato nel febbraio 2021 che la Kardashian ha deciso di porre fine al suo matrimonio di sette anni. Lei e Kanye hanno quattro figli, vale a dire North, Saint, Chicago e Psalm.

Qualche giorno fa, c’era un ronzio sui social media riguardo al ritrovare l’amore di Kanye West. C’erano forti voci sul rapper che esce con la modella sudafricana Candice Swanepoel. I due primi hanno alzato le sopracciglia con la loro imperdibile chimica alla New York Fashion Week. L’angolo di Victoria’s Secret è stato visto come modella per gli occhiali da sole Yeezy GAP di Kanye. È stato seguito da Candice carica uno sfocato con lei e lo stilista americano. Hai ripubblicato l’immagine per aggiungere più carburante alla fiamma. L’amore sta sbocciando tra il rapper e la modella? Scopriamolo.

La verità dietro la vicinanza di Candice Swanepoel con Kanye West

I fan sono già entusiasti della nuova coppia che si dice nel settore. Tuttavia, non c’è verità nella storia d’amore tra Kanye West e Candice Swanepoel. Si è appreso che tutto ciò che condividono è una relazione strettamente professionale per Yeezy. Le fonti hanno inoltre chiarito che il Il modello Proteas è solo una delle muse per la Superstar americana.

“Sono insieme per materiale promozionale per la sua linea Yeezy. I due collaborano bene insieme e si legano sulla moda. Non sono coinvolti sentimentalmente. Lei è un’altra delle sue muse,” una fonte ha detto come citato da Us Weekly.

Nel frattempo, questa potrebbe essere una novità per te che prima di lavorare con il rapper di Bound 2, Candice ha avuto una collaborazione con la sua ex moglie Kim Kardashian. Il filantropo ha partecipato a una campagna SKIMS insieme a artisti del calibro di Kardashian, Heidi Klum, Tyra Banks e Alessandra Ambrosio.

Parlando della vita amorosa di Kanye West, il produttore discografico ha condiviso una breve relazione con Irina Shayk dopo la sua separazione. In passato è stato anche legato a Chaney Jones e Julia Fox.

Pensi che le voci su Kanye West e Candice Swanepoel siano state un espediente di pubbliche relazioni per promuovere la linea Yeezy? Vuoi vedere i due insieme in futuro? Fateci sapere che ne pensate nei commenti.

